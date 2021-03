SI PUÒ… FAARE! No, Frankenstei Junior non c’entra, almeno non direttamente. L’esclamazione famosa però sarà venuta in mente a Yoshinobu Mori quando ha iniziato ad elaborare un vecchio Honda Super Cub - molto più spartano rispetto al nuovo modello commercializzato anche da noi - per girare all’interno del suo Kameoka Trial Land, un parco giochi per gli amanti del trial. E a guardare il video qui sotto si direbbe che non solo si può fare, ma di riesce anche con risultati sensazionali. Yoshinobu Mori ha dovuto mettere in pratica tutta la sua abilità con tornio e utensili vari per modificare il Super Cub, trasformandolo da un mezzo per fattorini ad una moto trial in grado di superare ogni ostacolo.

LE MODIFICHE Il telaio da “tubone” è stato rinforzato per poter reggere l’utilizzo più impegnativo, discorso simile anche per le sospensioni di serie, rimpiazzate con delle unità a maggior escursione. I cerchi a razzi calzano penumatici in grado di far presa su rocce e fango. Anche il motore da 90 cc ha subito leggere modifiche, lo scarico è realizzato artigianalmente, mentre il carburatore Kein da quel pizzico di brio in più per oltrepassare ogni ostacolo. Che tipo d’ostacolo? Guardate il video qui sotto e lo capirete!