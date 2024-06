SBK contro MotoGP: Jonathan Rea e Marco Bezzecchi duellano in pista (video)

Dopo il video con i consigli per l'amatore che va in pista, Jonathan Rea pubblica sul suo canale YouTube un altro interessante filmato. In occasione dell'evento organizzato da Monster Energy con tutti i suoi piloti a Silverstone, infatti, campioni di SBK e MotoGP si sono avvicendati in pista. Com'è andata la sfida? Scopriamolo nel video.

LA SFIDA Quella andata in scena è stata una sfida più a livello filosofico. Da una parte perché non c'era niente in palio – anzi, si trattava di un evento organizzato dallo sponsor – un po' perché i piloti non sono scesi in pista con le moto in configurazione gara, anzi. Jonny guidava una R1 con specifiche GYTR, non da SBK, mentre il Bez – Marco Bezzecchi – era sulla Ducati Panigale V4 S della VR46 Academy con la quale si allena, quindi una moto quasi di serie (non fosse per la forcella della V4 R e altri particolari non meglio precisati).

CHI È PIÙ FORTE? Rispondere a questa domanda dopo aver guardato questo video sarebbe riduttivo. Jonny è un pilota in difficoltà – fatica a trovare il feeling con questa R1 – mentre il Bez è un emergente giovane che si allena con i ragazzi della VR46 e l'amico Pecco Bagnaia, due volte campione del mondo MotoGP. Insomma, per dirla alla toscana, se Rea fosse stato ne' su' cenci – in un momento di forma migliore – magari le cose sarebbero potute andare diversamente, ma allo stato attuale, sarà per le prestazioni superiori della Panigale, sarà perché è un momento complicato, al 6 volte campione del mondo tocca deporre le armi e lasciare andare sia il Bez che Locatelli, suo compagno di squadra in SBK.

Pubblicato da Michele Perrino, 27/06/2024