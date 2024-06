Come si guida la moto in pista? Jonathan Rea ha qualche consiglio per te

Un paio di anni fa vi avevo detto la mia sugli errori più comuni degli amatori in pista, ma quando arriva un 6 volte campione del mondo della superbike... forse è meglio farsi da parte e tacere. Oggi lascio infatti la parola a Jonathan Rea, pilota Yamaha SBK, che sul suo canale YouTube ha postato un video nel quale dà alcuni utili consigli per chi si approccia alla pista.

VEDI ANCHE

TIPS FROM JONNY Ho pensato di fare cosa gradita facendo partire il video più avanti, eliminado così la prima parte dedicata alla pubblicità (d'altra parte anche il buon Jonny ha amici da sponsorizzare). Il pilota inglese parla in lingua madre ma potete facilmente cliccare sul simbolo in basso a destra nella finestra del video per avere i sottotitoli (sul simbolo di fianco, invece, potete trovare ''traduzione automatica'' e quindi selezionare ''italiano''). I temi trattati dal numero 65 sono familiari: posizione di guida, frenata, pneumatici – soprattutto come tenerli in temperatura – e abbigliamento tecnico. Perché non sai mai quando ti servirà – dice Jonny – ma stai sicuro che quando hai il miglior abbigliamento addosso questo ti dà la confidenza giusta per spingere un po' di più e divertirti durante il tuo track day.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/06/2024