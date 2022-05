Quale moto si nasconde sotto la sportiva Puig Diablo? Si aprono le scommesse

Se sia bella o meno è difficile dirlo. Certamente la Diablo, modernissima supersportiva realizzata dal celebre produttore di accessori aftermarket Puig, è una moto che si fa notare. Avete indovinato chi – o meglio, cosa – si nasconde sotto le carene della Puig Diablo? Se non ci siete arrivati ve lo diciamo noi... Eccola in video.

DA NAKED A SPORTIVA La concept bike di Puig nasce su base Yamaha MT-09 SP. Chi l'avrebbe mai detto che, dalla naked di Iwata, potesse uscire una supersportiva così. Qualche indizio potevano darlo il telaio e il motore in bella vista, la forcella KYB completamente regolabili con steli dorati, le pinze freno anteriori e il prominente serbatoio, ma non era facile.

Puig Diablo: una Yamaha MT-09 SP travestita da modernissima supersportiva

AERODINAMICA ATTIVA Linea futuristica a parte, la particolarità della Diablo è legata alla sua aerodinamica. Cupolino e carenature laterali, infatti, sono dotati di sensori che rilevano il variare delle condizioni e intervengono sull'aerodinamica attiva. Il plexiglass sale o scende per proteggere il pilota, mentre le carene si estendono lateralmente per offrire un superiore carico aerodinamico e canalizzare l'aria verso il motore, per raffreddarlo. Faro a LED verticale davanti e 6 piccoli LED al posteriore completano il quadro di questa intrigante supersportiva. Per ora solo un concept, poi, chissà...