Nuova Honda Hornet: immagini e video ci dicono come sarà

Lo scorso aprile Honda, con un video che ripercorreva l'evoluzione della Hornet e la scritta ''La leggenda sta tornando'', aveva spazzato via gli ultimi dubbi in merito alle voci che volevano il ritorno della naked. Ora, a distanza di un paio di mesi, arrivano nuovi schizzi e un video che ci svelano quasi definitivamente il design del concept.

LINEE DECISE Il concept della Hornet mostra linee tese, moderne, con uno stile che potrebbe ricordare una... competitor europea: la somiglianza con la famiglia Duke di KTM è riscontrabile da muso e codino a punta, ma anche il motore ha tutta l'aria di essere un bicilindrico – in luogo del 4 cilindri della generazione precedente – come quello della rivale austriaca.

IL DESIGNER Gli schizzi sono a opera del reparto R&D Honda di Roma – responsabile anche del design di alcuni dei modelli di maggior successo come CRF1100L Africa Twin, CB650R e X-ADV – in collaborazione con i colleghi del reparto R&D in Giappone. Il 28enne Giovanni Dovis, che ha recentemente firmato le linee del nuovo scooter crossover ADV350, è anche il designer della Hornet Concept: ''La filosofia del Design di Honda mira a creare qualcosa di puro e funzionale nel modo più semplice possibile, filosofia che si riflette nella creazione di modelli emozionanti e dalla bellezza “genuina”. Gli sketches mostrano come il design della Hornet Concept sia fondato sui valori di agilità, dinamismo e leggerezza, grazie alle proporzioni compatte ed eleganti, al codone appuntito e alle linee affilate. Il risultato è una moto dal look teso e aggressivo che ne sottolinea l’attitudine sportiva, da sempre nel DNA di tutte le generazioni Hornet''.

Pubblicato da Michele Perrino, 06/06/2022