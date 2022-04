Sali in sella alla tua Honda con l'Africa Twin Tour 2022 in Sardegna

La terza edizione dell'Africa Twin Tour è alle porte. Dal 18 al 21 maggio si va alla scoperta di una “Sardegna mozzafiato”, con un Tour – 90% asfalto, 10% facili sterrati – tra paesaggi incredibili, con 2 comuni denominatori: curve e natura. Scopriamo il programma, le moto ammesse e i prezzi.

IL TOUR Un percorso pensato per far divertire i motociclisti alternando strade dove il piacere di guida ha la priorità, a percorsi secondari dove rilassarsi godendo solo della natura circostante e dei suoi colori e profumi. I due pernotti sull’isola saranno in location molto differenti tra loro per stile e posizione. La prima notte si alloggerà a 1.100 metri di altitudine, presso l’Agriturismo Donnortei, all’interno dell’omonimo parco. Il giorno suggestivo spazio al mare con pernotto presso il famoso EcoResort Arbatax Park Hotel. L’ultimo giorno, prima dell’imbarco, aperitivo in spiaggia a Pittolongu.

Africa Twin Tour 2022: 3 giorni in Sardegna

PARTENZA E GIORNO 1 L'Africa Twin Tour 2022 parte il 18 maggio nel tardo pomeriggio da Livorno, mentre il rientro è previsto la mattina del 22, sempre a Livorno. Mercoledì 18 maggio il ritrovo è nel tardo pomeriggio presso il Concessionario ufficiale Honda Balzarini Moto, in prossimità del porto di Livorno. Accoglienza, aperitivo, briefing, e ritiro delle moto a noleggio per coloro i quali ne usufruiscono. Alle 21:00 si salirà in gruppo sul traghetto per passare la notte in cabina privata. Lo sbarco a Olbia, Giovedì 19 maggio, e colazione in pasticceria a seguire. Da lì parte il primo giorno di tour su 250 km di strade spettacolari, attraversando la Sardegna meno conosciuta per addentrarsi tra montagne e luoghi magici come la Foresta di Burgos, dopo aver costeggiato laghi, foreste e vallate. Con tanto di sosta pranzo accanto a un nuraghe millenario. Si prosegue poi salendo sulle montagne del Gennargentu godendo di incredibili panorami, fino ad arrivare alla struttura alberghiera più alta della Sardegna, l’Agriturismo e Oasi Faunistica del Parco Donnortei.

Sardegna mozzafiato: l'Africa Twin Tour 2022

GIORNI 2 E 3 Nella seconda giornata, Venerdì 20 maggio, tappa “marathon” del viaggio: partenza in direzione sud-ovest, girando intorno alle vette più alte della Sardegna e attraversando la zona dei laghi. Pranzo in agriturismo e poi discesa verso il mare in direzione Arbatax, dove è previsto il pernotto nello splendido EcoResort affacciato sul mare. Sabato 21 maggio ultima giornata on the road: circa 230 km durante i quali si risale la dorsale Est dell’isola percorrendo la celebre Baunei/Orosei, certamente una delle strade più belle della Sardegna. La sosta pranzo sul mare, in mezzo a una bellissima pineta, mentre al pomeriggio ruote anteriori puntate verso l’interno, dopo Orosei, per proseguire su meravigliose strade secondarie fino alla spiaggia di Pittolongu, sopra Olbia, dove intorno alle 17.30 si conclude l’evento con un’apericena direttamente sul mare. Il traghetto delle 21:00 da Olbia, diretto verso Livorno, in cabina privata porta verso la conclusione del Tour, Domenica 22 maggio, con lo sbarco a Livorno la mattina presto, la riconsegna delle moto a noleggio e i saluti finali.

Africa Twin Tour: non solo la CRF1100L, ma anche la NT1100 e Honda sopra i 500 cc

MOTO AMMESSE Il Tour è dedicato a tutti i motociclisti con almeno 18 anni di età, possessori di moto on/off Honda di almeno 500 cc e con autonomia minima di 180 km reali, in regola con il Codice della Strada. Considerando l’escursione maggiorata delle sospensioni, è ammessa anche la nuova NT1100. Il tour si snoda lungo oltre 650 km su strade asfaltate e brevi sterrate facili da percorrere, sempre insieme agli istruttori della True Adventure Off Road Academy. Il Tour Leader, Carlo Morini, è istruttore della True Adventure Offroad Academy, endurista esperto, eccellente pilota e viaggiatore, ma soprattutto profondo conoscitore degli itinerari in quanto residente nella zona. Un furgone di supporto è previsto per il trasporto dei bagagli e una moto di scorta. Una formula zero pensieri quindi: solo moto, bei percorsi tutti da guidare e tanta sicurezza.

Africa Twin Tour 2022

PREZZI Per chi non possiede una moto Honda on/off o, pur possedendola, preferisce il noleggio, è disponibile una flotta di Africa Twin 1100 Adventure Sports, pagando un sovrapprezzo di 300 Euro. La quota partecipazione prevede un costo di 970 Euro per il solo pilota – che diventano 1.270 in caso di moto a noleggio – o 1.560 se partecipano pilota e passeggero (insieme, con moto a noleggio, spendono 1.860 Euro). I posti disponibili sono per 15, quindi equipaggi di 30 persone al massimo. Per maggiori informazioni e prenotazioni potete visitare la sezione dedicata del sito Honda, cliccando qui.

Pubblicato da Michele Perrino, 14/04/2022