Un cilindro in acrilico applicato a un vecchio Honda XR75 mostra come funziona un motore a 4 tempi: il video in slo-mo

La colonna sonora non è granché, ma per un appassionato di meccanica questo video è ipnotico: mostra in slow motion il funzionamento di un motore a scoppio, grazie a un cilindro trasparente e a una videocamera ad alta velocità di ripresa. Se volete vedere l'azione, il consiglio è andare direttamente al minuto 12'07'', ma anche tutta la preparazione ha un suo perché.

VEDI ANCHE

PER GUARDARCI DENTRO Cuore del sistema è un cilindro trasparente realizzato in acrilico e applicato su un vecchio motore Honda XR75 a 4 tempi. Diverse le modifiche, tutte documentate nel video, per far funzionare l'accrocco senza cedimenti. In primis il rapporto di compressione è stato leggermente abbassato e le fasce del pistone sono state sostituite con elementi in plastica e teflon, per non rigare le superfici del cilindro e consentire una prolungata visione chiara al suo interno.

L'avviamento del motore trasparente

DOCUMENTA I QUATTRO TEMPI Lo spettacolo della scintilla della candela che accende la miscela aria-benzina cattura quasi come un fuoco nel camino e le immagini documentano alla perfezione le quattro fasi di funzionamento dei motori quattro tempi: dall'aspirazione dell'aria alla sua compressione nel cilindro a opera del pistone; dalla successiva combustione del carburante allo scarico dei gas combusti. Con le valvole che aprono e chiudono la camera di scoppio. Dubito che potremo ai vedere qualcosa di altrettanto spettacolare sezionando una moto o un'auto elettrica. Altre cose da vedere in slo-mo? Lo scoppio di una gomma ripreso dall'interno, per esempio. Oppure i burnout ripresi da una videocamera termica.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 30/10/2021