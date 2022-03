Epic fails: cadere dalla moto non è mai stato così divertente. Il video

La scorsa settimana vi ho mostrato l'incredibile video di un poliziotto giapponese che guida sul bagnato come fosse sull'asciutto. Se in quella circostanza il pilota si è messo in luce per delle capacità sopra la media, beh, qui il discorso cambia un po'. Il video immortala motociclisti principianti, in qualche caso addirittura improvvisati o forse... semplicemente imbranati. Niente paura, però: le cadute sono perlopiù divertenti e senza conseguenze.

EPIC FAILS Nel video si vede un po' di tutto: chi resta attaccato alla manopola del gas, chi non sembra in grado di cambiare direzione, ma non dimentichiamoci di chi deve caricare la moto sul pickup e lo fa in modo bizzarro! Per fortuna nessuno ha subito gravi conseguenze: cadere dalla moto, insomma, non è mai stato così divertente.