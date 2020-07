PREPARATE I POP CORN Al motociclista la discussione da bar piace, eccome se piace! Mettere a confronto le otto migliori naked di media cilindrata sul mercato è la scintilla perfetta per scatenare una “scazzottata virtuale” degna dei migliori film di Bud Spencer e Terence Hill. Sul ring sono salite Yamaha MT-09 SP, Triumph Street Triple R, Kawasaki Z900, KTM 790 Duke, BMW F 900R, MV Agusta Brutale 800 rosso, Ducati Monster e Suzuki GSX-S 750. Per rendere la sfida il più equa possibile, abbiamo deciso di equipaggiare tutte le sfidanti con le ultime gomme sportive stradali di Michelin, le Power 5: tecnologia bi-mescola anteriore e posteriore, ottimo grip in tutte le condizioni e grande comunicatività. Il risultato? Non ve lo diciamo…

SINTONIZZATEVI Ovviamente si scherza! L’appuntamento è per venerdì 17 alle ore 18:00. Troverete le schede tecniche e le impressioni di guida, i pregi e difetti, gli accessori e il prezzo di ognuna delle contendenti. Ovviamente c’è anche un verdetto, che sono convinto scatenerà un gran dibattito, nel frattempo vi lasciamo con un video teaser per stimolare la vostra curiosità.