Autore:

Matteo Larini

TRIS REA Che sia asciutto o bagnato, a Donington non cambia niente: a vincere è sempre lui, Jonathan Rea. Scattato dalla pole, il nordirlandese è riuscito a conservare la testa della corsa con una ottima partenza al pari di Bautista, che si è portato in terza posizione scavalcando Haslam. Il campione in carica non è però riuscito a mettere in atto una gara da lepre, in quanto è stato costantemente incalzato da Toprak Razgatlioglu, autore di una domenica di assoluto rilievo. I due, come già visto a Misano, si sono infatti sorpassati a vicenda diverse volte: al terzo passaggio il pilota turco della Kawasaki ha sopravanzato Rea alla Melbourne Hairpin, per poi venire risuperato e riprovarci alcune tornate dopo.

REA SI INVOLA Nel corso dell’undicesimo giro, il campione Kawasaki è però riuscito ad avere la meglio sul turco a causa di un suo errore, e a mantenere la testa della gara fino alla bandiera a scacchi. Bel risultato anche per Bautista, giunto al traguardo terzo: in quest’ultima corsa lo spagnolo ha limitato i danni, anche se il weekend inglese è stato una sonora disfatta per lui. Anche la Yamaha, con Lowes e Baz, può dirsi soddisfatta, soprattutto grazie al sorpasso del pilota di Lincoln ai danni di Haslam che è valso alla casa dei tre diapason un interessante quarto posto. Rea lascia il Regno Unito da leader del campionato, con 24 punti di vantaggio su Bautista. Un risultato impensabile appena qualche gara fa.

SUPERPOLE RACE Anche nella Superpole Race, Rea ha dominato incontrastato, ottenendo la seconda vittoria del fine settimana, poi impreziosita dal successo anche in Gara-2. La vittoria mattutina è arrivata mentre Bautista aveva chiuso al quarto posto, ed è giunta dopo l'esposizione, a tre passaggi dal termine, della bandiera rossa per una perdita d'olio della BMW di Peter Hickman, che ha poi portato alla squalifica di Tom Sykes, caduto nel giro di rientro sulla chiazza d'olio e per questo rientrato ai box senza la moto. Immediata quindi l'esclusione dalla corsa: il secondo posto è passato così nelle mani di Toprak Razgatlioglu.

WSBK Donington, Gara-2: ordine d'arrivo e distacchi

Pos Pilota Moto Distacco 1 J. REA Kawasaki ZX-10RR 2 T. RAZGATLIOGLU Kawasaki ZX-10RR 0.365 3 A. BAUTISTA Ducati Panigale V4 R 5.930 4 A. LOWES Yamaha YZF R1 6.334 5 L. HASLAM Kawasaki ZX-10RR 6.833 6 L. BAZ Yamaha YZF R1 7.441 7 T. SYKES BMW S1000 RR 8.542 8 M. VAN DER MARK Yamaha YZF R1 14.850 9 C. DAVIES Ducati Panigale V4 R 18.124 10 M. MELANDRI Yamaha YZF R1 29.115 11 P. HICKMAN BMW S1000 RR 34.620 12 M. RINALDI Ducati Panigale V4 R 34.824 13 S. CORTESE Yamaha YZF R1 51.627 14 L. MERCADO Kawasaki ZX-10RR 52.879 15 A. DELBIANCO Honda CBR1000RR 54.821 16 R. KIYONARI Honda CBR1000RR 1'07.330 Ritirati RIT J. TORRES Kawasaki ZX-10RR 22 Laps

WSBK Donington, Superpole Race: ordine d'arrivo