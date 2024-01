Ecco la livrea del team PATA Prometeon Yamaha, Rea per la prima volta in blu

Alla vigilia dei test di Portimao, sono stati svelati i colori del team Yamaha ufficiale per il 2024. Jonathan Rea per la prima volta in blu

La rincorsa al settimo titolo mondiale per Jonathan Rea non è finita. Dopo i sei allori con Kawasaki, il pilota nordirlandese si è dovuto arrendere alla superiorità del pacchetto Bautista-Ducati e all'annata d'oro di Razgatlioglu nel 2022. Ora la moto guidata da quest'ultimo è la sua, e insieme al nuovo compagno di team, Andrea Locatelli, il vecchio campione proverà l'assalto all'iride. I riscontri dei test di Jerez sono stati positivi, mentre da stamattina Rea sarà in pista a Portimao per due giorni di test in terra portoghese. Ieri, alla vigilia della doppia giornata di lavoro, il team Pata Prometeon Yamaha ha presentato la livrea e la squadra che affronteranno il mondiale Superbike 2024. Di seguito la galleria fotografica della R1 griffata per la prima volta con l'iconico numero 65.

