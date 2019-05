Autore:

Matteo Larini

METEO AVVERSO A causa della forte perturbazione che già ieri aveva causato ingenti danni e grandinate in Lombardia, giunta questa mattina in Emilia-Romagna, la Direzione Gara è stata costretta a cancellare la seconda gara della Superbike per il non sussistere delle condizioni meteo idonee allo svolgimento della corsa, nonostante i vari tentativi di rinviare la partenza sperando in un miglioramento, che putroppo non è arrivato.

WEEKEND BREVE Con la cancellazione della seconda gara del fine settimana, il round italiano della SBK si conclude con la perentoria vittoria di Rea ieri in Gara-1, ma vede ancora leader incontrastato Bautista, primo in classifica con 263 punti, seguito da Rea in seconda posizione (-43) e da Lowes in terza (-123). Il prossimo appuntamento sarà tra il sette ed il nove giugno a Jerez, sul circuito dedicato ad Angel Nieto.