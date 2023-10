Ducati torna nel Motocross, Lupino e la leggenda Cairoli in sella

La leggenda del Motocross Tony Cairoli torna in sella, e dopo nove mondiali vinti con la KTM passa alla... Ducati! Eh sì, perché la notizia non è tanto il casco tolto dal proverbiale chiodo da parte del pilota siciliano - che peraltro svolgerà manzioni di pilota tester e sviluppatore - bensì il fatto che la casa di Borgo Panigale, dopo essere arrivata al top in MotoGP e tra le derivate di serie (Superbike, ma anche Superpost), e aver iniziato a produrre moto elettriche per la MotoE, vuole amplicare i suoi orizzonti di gloria, calandosi nel fango del Motocross. La Ducati Motor Holding, infatti, ha annunciato ufficialmente il suo impegno nel mondiale MX. Il pilota ufficiale sarà Alessandro Lupino, viterbese e otto volte campione italiano di motocross, oltre che iridato nel Motocross delle nazioni 2021, mentre il team sarà il Maddii Racing, con il quale Ducati ha stretto un accordo pluriennale.

PARLA IL BOSS. “Sono orgoglioso di annunciare l’ingresso di Ducati nel Motocross'', ha raccontato un festante Claudio Domenicali: ''Un mondo completamente nuovo per Ducati, nel quale vogliamo portare il nostro talento nella progettazione di moto leggere, con una componentistica eccellente e di elevate prestazioni che – soprattutto – possano emozionare sempre più motociclisti. Così come crediamo che la pista sia il miglior laboratorio per sviluppare e testare le moto che poi saranno rese disponibili agli appassionati. È il motivo per cui abbiamo deciso di collaborare con un campione indiscusso come Tony Cairoli che, assieme alla passione e all’impegno di tanti di noi qui a Borgo Panigale, contribuirà a rendere Ducati capace di offrire agli appassionati prodotti ad altissime prestazioni anche nel fuoristrada, così come abbiamo dimostrato di saper fare sull’asfalto. Questo progetto è reso possibile dagli eccellenti risultati dell’Azienda in questi ultimi anni, e conferma il nostro desiderio di ampliare la nostra presenza verso nuovi mondi, parlare a nuovi motociclisti e quindi far crescere la comunità dei Ducatisti.”

OFF-ROAD POTENTE Dal canto suo, il campionissimo Tony Cairoli ha commentato: ''Sono estremamente felice di entrare a far parte dell’universo Ducati, da sempre simbolo di italianità nel mondo, e di intraprendere questa nuova entusiasmante avventura, in un progetto tutto italiano. Poter apportare il mio contributo allo sviluppo della moto da cross di Borgo Panigale, è un sogno che diventa realtà ed è per me motivo di profondo orgoglio''. Il progetto off-road targato Ducati sarà una ricerca di leggerezza estrema, componentistica top e motori caratterizzati da una curva di erogazione molto ampia, ottenuta grazie al sistema Desmodromico impiegato su tutte le moto sportive della casa di Borgo Panigale. Nelle immagini diramate nel comunicato ufficiale non è possibile ammirare il nuovo gioiello Ducati, che sarà presentato solo prima dell'inizio della stagione MX 2024.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/10/2023