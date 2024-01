La 100km dei campioni 2024, l'entusiasmante video dell'Americana al ranch di Rossi

TV Ranch, come altri si potrebbe chiamare il canale Youtube ufficiale del Ranch di Tavullia, su cui è stato caricato l'imperdibile video dell'Americana - la gara a coppie - che ogni anno vede partecipare Valentino Rossi & Co. della VR46 e non solo. E che ''Co.'', verrebbe da dire, con Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Pedro Acosta e Augusto Fernandez solo per citare i nomi dei piloti MotoGP che hanno partecipato alla nona edizione. Non vi diciamo nulla sui risultati, già noti peraltro ai più. Vi invitiamo però ad andare a vedere l'intero filmato della corsa, commentata da Roberto Brivio e - a tratti - anche dallo stesso Rossi. Buono show!

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/01/2024