Di Giannantonio alla corte di Valentino Rossi: "Strano, ma in positivo"

Il finale di 2023 è stato decisamente un'altalena di emozioni per Fabio Di Giannantonio. In pista sono arrivati risultati di grande prestigio, culminati con il successo nel GP Qatar, mentre fuori il 25enne si è ritrovato in un complesso incastro di mercato che solo all'ultimo gli ha riservato una bella notizia. Perso il posto nel team Gresini, il quale ha completato l'attesissimo ingaggio di Marc Marquez, Di Giannantonio ha dovuto attendere la fine del campionato e il passaggio di Luca Marini alla Honda HRC per entrare a far parte del VR46, la squadra di Valentino Rossi, che gli permetterà di salire ancora in sella alla Ducati.

RISULTATI FONDAMENTALI Quanto accaduto negli ultimi mesi è stato sorprendente per lo stesso pilota, come ammesso in un'intervista rilasciata a Speedweek.com: ''Un anno fa tutto questo sarebbe stato inimmaginabile. In questo sport le cose accadono molto velocemente e tutto dipende dai risultati in pista – o meglio, solo dai risultati''.

ALLA CORTE DI VALENTINO Di Giannantonio non è un prodotto della VR46 Riders Academy e dunque per lui il passaggio alla squadra di Valentino Rossi squadra rappresenta una novità totale: ''Ovviamente l'ho sempre ammirato molto, è il più grande di tutti i tempi. Mi sono avvicinato al mondo Valentino e VR46 con molta riservatezza e modestia; li ho sempre stimati moltissimo. Il nostro rapporto è sempre stato molto buono e molto onesto, anche tra me e Valentino. Il fatto che io faccia parte della squadra adesso e che lui sia il mio capo mi sembra piuttosto strano, ma strano in senso positivo''.

VEDI ANCHE

IL RIVALE BEZ Come compagno di squadra, il romano troverà Marco Bezzecchi. Entrambi classe 1998, le carriere dei due sono procedute in parallelo, fino al comune approdo nella classe MotoGP avvenuto nel 2022. Qui il riminese ha finora ottenuto risultati migliori, conquistando il primo podio nel GP Olanda dello scorso anno e chiudendo al terzo posto assoluto nel 2023, stagione in cui ha conquistato 3 vittorie più un successo nelle Sprint: ''È stato bravissimo, non posso che congratularmi con lui perché si è adattato molto velocemente alla MotoGP - ha ammesso Di Giannantonio - Ci siamo incontrati in tutte le classi, a partire dal Campionato Italiano Moto3 nel 2015 (Bezzecchi conquistò il titolo battendolo per soli 3 punti, ndr). Quindi possiamo condividere tanti ricordi nel box, ma anche il duro lavoro che abbiamo svolto in questi anni e che continueremo a fare negli anni a venire. Credo che siamo una squadra forte e potremo spingerci a vicenda. Siamo sempre gli stessi ragazzi che a volte scherzano. Credo che siamo personaggi fantastici, autentici e trasparenti, e che ci divertiremo insieme''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/01/2024