Vittorie nel Motomondiale, ecco i leader generali e per classe

SUPER-VINCITORI La classifica dei più grandi vincitori nella storia del Motomondiale è quasi del tutto nota agli appassionati, con Valentino Rossi che per anni ha inseguito il record di Giacomo Agostini, senza riuscire a raggiungerlo a quella fatidica quota 122 e fermandosi a sette vittorie dal sogno. Ora, però, diamo uno sguardo a chi sono stati i migliori interpreti di ognuna delle classi del Motomondiale dal 1949 a oggi.

Classifica vittorie nel Motomondiale

Iniziamo con la top ten all-classes accennata nell'intro. Oltre ad Agostini e a Rossi ci sono quattro spagnoli (Nieto, Marquez, Lorenzo e Pedrosa), due britannici (Hailwood e Read), due australiani (Doohan e Stoner) e un rappresentante della Rhodesia (Redman) tra i più vincenti di sempre.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Giacomo Agostini ITA 122 2 Valentino Rossi ITA 115 3 Angel Nieto SPA 90 4 Marc Marquez SPA 85 5 Mike Hailwood GBR 76 6 Jorge Lorenzo SPA 68 7 Mick Doohan AUS 54 8 Dani Pedrosa SPA 54 9 Phil Read GBR 52 10 Jim Redman RHO 45 Casey Stoner AUS 45

Classifica vittorie in MotoGP

Dal 2001 a oggi la classe regina vede spagnoli e italiani a spartirsi le vittorie. Nella top ten figurano ben otto piloti su dieci di questi due paesi, con Stoner e Quartararo uniche eccezioni.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Valentino Rossi ITA 76 2 Marc Marquez SPA 59 3 Jorge Lorenzo SPA 47 4 Casey Stoner AUS 38 5 Dani Pedrosa SPA 31 6 Andrea Dovizioso ITA 15 7 Francesco Bagnaia ITA 11 Fabio Quartararo FRA 11 9 Maverick Vi ñ ales SPA 9 10 Sete Gibernau SPA 8

MotoGP 2009 - Valentino Rossi (Yamaha)

Classifica vittorie in Moto2

Figurano tanti nomi di campioni del mondo della stessa Moto2 in questa top ten, anche perché pronti a passare subito alla categoria successiva, a differenza di quanto accadeva con la 250, quando si formavano veri e propri specialisti. Sono solo due, in questo caso, gli specialisti appena menzionati: Thomas Luthi e Sam Lowes.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Marc Marquez SPA 16 2 Johann Zarco FRA 15 3 Tito Rabat SPA 13 4 Thomas Luthi SVI 12 5 Pol Espargaro SPA 10 6 Sam Lowes GBR 9 7 Francesco Bagnaia ITA 8 Franco Morbidelli ITA 8 Brad Binder SAF 8 Andrea Iannone ITA 8 Alex Marquez SPA 8 Raul Fernandez SPA 8

Classifica vittorie in Moto3

A diffrenza della Moto3, e un po' come avveniva nella 125, anche in tempi moderni si sono svilulppati specialisti della categoria d'esordio. In effetti le moto piccole sono più adatte ai piloti più minuti, tra essi Romano Fenati, che pur non avendo mai vinto il titolo, figura come il più vincente centauro della serie.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Romano Fenati ITA 13 2 Joan Mir SPA 11 3 Dennis Foggia ITA 10 4 Luis Salom SPA 9 5 Maverick Vi ñ ales SPA 8 Alex Rins SPA 8 Jorge Martin SPA 8 Denny Kent GBR 8 Izan Guevara SPA 8 10 Brad Binder SAF 7 Sergio Garcia SPA 7

4° Romano Fenati – GP Spagna 2012 Moto3 a 16 anni e 105 giorni

Classifica vittorie in MotoE

La serie più giovane del Motomondiale ha una classifica ancora tutta da definire, che sarà soggetta a rimescolamenti continui almeno nei primi anni di attività, prima di stabilizzarsi. Al momento davanti a tutti c'è il brasiliano Eric Granado, pur non avendo mai vinto un titolo della serie elettrica.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Eric Granado BRA 10 2 Matteo Ferrari ITA 7 3 Dominique Aegerter SVI 5 4 Jordi Torres SPA 2 Niki Tuuli FIN 2 Mattia Casadei ITA 2 7 Mike Di Meglio FRA 1 Alessandro Zaccone ITA 1 Miguel Pons SPA 1 Lukas Tulovic GER 1

Eric Granado in MotoE con il team LCR nel 2022

Classifica vittorie nella classe 500

Prima degli anni Duemila, la classe regina è stato un monopolio di nazioni anglosassoni, con Australia, Gran Bretagna e USA a farla da padrone. Il migliore di tutti, però, anche in questo caso, è un italiano: il solito Giacomo Agostini, con ben 68 affermazioni in 500.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Giacomo Agostini ITA 68 2 Mick Doohan AUS 54 3 Mike Hailwood GBR 37 4 Eddie Lawson USA 31 5 Kevin Schwantz USA 25 6 Wayne Rainey USA 24 7 John Surtees GBR 22 Geoff Duke GBR 22 Kenny Roberts USA 22 10 Freddie Spencer USA 20

Classifica vittorie nella classe 350

Oltre alla vetta nella classe 500, Giacomo Agostini detiene il primato con ampio margine anche nella classe 350, dove correva in contemporanea com'era solito fare negli anni '60 e '70.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Giacomo Agostini ITA 54 2 Jim Redman RHO 21 3 Mike Hailwood GBR 16 4 John Surtees GBR 15 5 Kork Ballington SAF 14 6 Geoff Duke GBR 11 7 Johnny Cecotto VEN 9 8 Anton Mang GER 8 9 Fergus Anderson GBR 7 Takazuki Katayama JPN 7 Bill Lomas GBR 7

Classifica vittorie nella classe 250

La vetta della classifica nella vecchia classe di mezzo è una questione tra specialisti. Anton Mang e Max Biaggi, infatti, sono entrambi multi-vincitori del titolo mondiale della quarto di litro.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Anton Mang GER 33 2 Max Biaggi ITA 29 3 Phil Rea GBR 27 4 Luca Cadalora ITA 22 5 Mike Hailwood GBR 21 6 Walter Villa ITA 20 7 Jim Redman RHO 18 8 Kork Ballington SAF 17 Carlos Lavado VEN 17 Jorge Lorenzo SPA 17 Tetsuya Harada JPN 17 Daijiro Kato JPN 17

Classifica vittorie nella classe 125

Con la 125 entriamo nel regno del fuoriclasse Angel Nieto, troppo minuto per vincere con le moto più grandi, ma dominatore incontrastato delle classi più piccole. A lui è anche intitolato il circuito di Jerez de la Frontera.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Angel Nieto SPA 62 2 Carlo Ubbiali ITA 26 3 Pier Paolo Bianchi ITA 24 4 Luigi Taveri SVI 22 5 Fausto Gresini ITA 21 6 Hugh Anderson NZL 17 7 Jorge Martinez SPA 15 8 Bill Ivy GBR 14 Kent Andersson SVE 14 Dirk Raudies GER 14

Classifica vittorie nella classe 80

Solo sei edizioni del mondiale per questa classe che ha sostituito la 50cc prima di scomparire nel nulla, abbastanza per lo specialista Jorge Martinez, autore di ben 22 successi su 45 GP complessivi, quasi uno su due.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Jorge Martinez SPA 22 2 Stefan Dorflinger SVI 9 3 Pier Paolo Bianchi ITA 3 Peter Oettel GER 3 Gerhard Waibel GER 3 6 Manuel Herreros SPA 2 Herri Torrentegui SPA 2 8 Angel Nieto SPA 1 Gerd Kafka AUT 1 Ian McConnachie GBR 1

Classifica vittorie nella classe 50

Prima della 80cc vi era la 50cc, e anche qui Angel Nieto mieteva successi, in contemporanea con la classe 125. Lo spagnolo è il più vincente di tutti nella classe dei ''cinquantini'' davanti all'italiano Eugenio Lazzarini.

Pos. Pilota Naz. Vit. 1 Angel Nieto SPA 27 2 Eugenio Lazzarini ITA 18 3 Ricardo Tormo SPa 15 4 Hans-George Anscheidt GER 14 Jan de Vries OLA 14 6 Stefan Dorflinger SVI 9 7 Hugh Anderson NZL 8 8 Ernst Degner DDR 7 Ralph Bryans IRL 7 Henk Van Kessel OLA 7

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/12/2022