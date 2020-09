DRIFTING, CHE PASSIONE! Non è sempre una buona idea per un pilota, quella di portare con sé su un'auto da corsa la propria fidanzata, ma tant'è. E così Francesca Sofia Novello, modella e compagna del nove volte campione del mondo di motociclismo Valentino Rossi, ha voluto provare (o forse è stata costretta) l'ebbrezza della guida in derapata in cui il numero 46 è molto bravo, avendo partecipato in carriera a svariati rally (vincendo più di una volta il Monza Rally Show). Al termine del (breve) cimento, un divertito Rossi ha postato sulla sua pagina di instagram il filmato. Un po' meno felice ''la Franci'', la cui ''grande passione per il drifting'' paventata dal Dottore nella descrizione del suo post, è del tutto ironica. Ma più di un racconto, possono le immagini e i commenti dei protagonisti. Buona visione!