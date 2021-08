NIENTE MALESIA Non più tardi di ieri scrivevamo di come fossero a rischio due tappe del calendario MotoGP 2021, quelle di Austin e della Malesia. Oggi è arrivata l'ufficialità della cancellazione - per il secondo anno consecutivo - della gara di Sepang. Il Gran Premio della Malesia non si svolgerà, come previsto, in data 24 ottobre, ma al suo posto, e nella stessa collocazione, ci sarà un secondo GP al ''Marco Simoncelli'' di Misano Adriatico, dopo quello già previsto per il weekend del 19 settembre. Lo scorso anno la seconda tappa di Misano prese il nome di Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini, quest'anno - sebbene non sia stato ancora comunicato nulla a riguardo - potrebbe accadere la stessa cosa.

SI RESTA IN EUROPA FIM, IRTA e Dorna Sports hanno confermato tali informazioni tramite i canali ufficiali. La notiza della seconda gara di Misano (la terza in Italia questa stagione, visto anche il ritorno del GP d'Italia al Mugello lo scorso maggio dopo un anno di assenza) porta con sé una serie di conseguenze positive per i team, che in termini di logistica potranno risparmiarsi l'onerosa trasferta nel sud est asiatico per una sola gara, essendo saltate una a una tutte le altre tappe in quel quadrante del mondo (Thailandia, Giappone, Australia). Il campionato, dunque, proseguirà nel Vecchio Continente, eccezion fatto per l'appuntamento di Austin in America, previsto per il 3 ottobre e anch'esso, però, a rischio cancellazione.