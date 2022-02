Tony Arbolino, il secondo anno in Moto2 spinto da Wasteam

NUOVO SPONSOR Tony Arbolino, promettentissimo pilota italiano che dopo l'anno di apprendistato in Moto2 proverà nel 2022 a giocarsi il titolo mondiale, ha una spinta in più. Gianmarco Cornicioni, amministratore delegato e fondatore di Wasteam, ha infatti annunciato l’accordo per la sponsorizzazione del giovane pilota di Garbagnate Milanese, per la prossima stagione del motomondiale. “Siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione con Arbolino – ha affermato Cornicioni – come siamo orgogliosi della nostra azienda. Wasteam sta crescendo rapidamente e da oggi potremo dare maggiore visibilità al nostro impegno e al valore del nostro lavoro: la grinta e la passione di Tony ci motivano a crescere ancora più velocemente”.

VEDI ANCHE





MADE IN ITALY Wasteam è una realtà italiana che nasce dall’esperienza maturata negli ultimi venti anni dai soci e dal suo management nell’ambito dei servizi di smaltimento, recupero e trasporto di rifiuti speciali e industriali e si trova in una fase di forte crescita. La scelta di affiancare uno sportivo in rapida ascesa testimonia la volontà di comunicare un’immagine moderna e competitiva. Soprattutto oggi che il tema della transizione ecologica è di primaria importanza, diventa fondamentale anche comunicare come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti rappresenti un elemento cruciale della filiera produttiva e dei servizi.



ACCORDO DURATURO L’accordo avrà durata di un anno, ma da entrambe le parti filtra la volontà di proseguire insieme per un percorso più lungo e strutturato. Tony sarà presente agli eventi aziendali firmati Wasteam, una grande soddisfazione per Cornicioni: “Ne sono davvero felice, lo seguiamo da quando era in Moto3 e ci siamo subito accorti di quanto fosse promettente”. Arbolino, classe 2000, corre in Moto2 nel Team Elf Marc VDS e sul suo profilo Instagram ha dichiarato: “Stra felice di accogliere Wasteam tra i miei sponsor e di portarla con me in pista, girando il Mondo per una sana valorizzazione del nostro ambiente. Cosa a cui tengo particolarmente. La serietà e la professionalità di Wasteam daranno ancora più forza per crescere e conquistare nuovi traguardi insieme”.

Pubblicato da Simone Valtieri, 10/02/2022