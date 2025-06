Test MotoGP. Ad Aragon Vinales e Bezzecchi volano. Ducati guarda al futuro

Tre case diverse nelle prime tre posizioni e quindici piloti racchiusi in meno di un secondo: i test ufficiali MotoGP ad Aragon si sono conclusi con una sessione intensa, ricca di novità tecniche e spunti in vista del prosieguo della stagione. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3) ha firmato il miglior tempo con un guizzo finale in 1'45.694, appena sei millesimi davanti a Marco Bezzecchi (Aprilia Racing), mentre Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) ha chiuso terzo a soli 49 millesimi dalla vetta. Le condizioni calde e il tracciato tecnico di MotorLand hanno messo alla prova piloti e ingegneri, che si sono concentrati su nuovi componenti aerodinamici, telaistici e su esperimenti già in vista del 2026.

KTM: Pioggia di novità

Viñales ha impressionato con un ultimo giro da manuale, ma la giornata KTM è stata all’insegna della sperimentazione. Sulle moto di Maverick ed Enea Bastianini si sono visti nuovi cupolini anteriori, simili a quelli Ducati, e l’impiego del “mass damper” posteriore, utile a ridurre le vibrazioni ma delicato da settare. Pedro Acosta e Brad Binder hanno testato le inedite ali “stegosauro” e carene laterali probabilmente pensate per ottimizzare il raffreddamento. Nonostante una caduta, Acosta ha chiuso quinto. Bene anche Pol Espargaro, in pista come collaudatore, mentre tutti i piloti KTM sono rimasti in azione fino al calo serale delle temperature, cercando riferimenti affidabili per le prossime tappe.

Test mode activated.🔧



Putting in the laps to get those gains. 💪#KTM#ReadyToRace#AragonTestpic.twitter.com/uESoH9gLki — RED BULL KTM FACTORY RACING (@KTM_Racing) June 9, 2025

Aprilia: Bezzecchi vola, Gonzalez sorprende

Aprilia ha lavorato su una nuova carena anteriore dal design più lineare e ali leggermente modificate. Focus anche su elettronica, telaio e gestione del motore per migliorare la stabilità in uscita di curva. Bezzecchi ha sfruttato al meglio le ore calde e si è portato in vetta a fine sessione prima di essere superato da Viñales per un soffio. Il tester Lorenzo Savadori è caduto a curva 8 ma ha accumulato dati preziosi. Esordio convincente per Manuel Gonzalez con il team Trackhouse: subito veloce, ha chiuso 21º con progressi evidenti e la soddisfazione del team principal Davide Brivio. Raul Fernandez, invece, ha concluso 12º con un buon passo.

You could definitely say @18ManuGonzalez had the day of his life! 👏@TrackhouseMoto's Davide Brivio breaks down a positive test for the American team 🎙️#AragonTest⏱️https://t.co/DGVDv6egVj — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 9, 2025

Ducati: Marquez brilla, Pecco prova

Ducati ha portato in pista una nuova carena, già vista nei test pre-stagione: a provarla sia Francesco Bagnaia che Marc Marquez. Il catalano ha trovato subito ottime sensazioni e un tempo da riferimento (P3), mentre Pecco ha chiuso nono, ancora in fase di valutazione. Il team Gresini ha lavorato su feeling all’anteriore: Fermin Aldeguer ha mostrato grande velocità ed è arrivato fino al quarto posto, mentre Alex Marquez ha chiuso ottavo, concentrandosi su elettronica e sospensioni. Nel box VR46, Morbidelli ha provato set-up per il GP del Mugello prima di cadere senza conseguenze: il suo sesto posto conferma i progressi. Di Giannantonio (P11) ha invece testato la nuova carena ufficiale.

Yamaha: ancora problemi di grip

Swingarm protagonista in casa Yamaha. Fabio Quartararo ha usato la versione già vista nel weekend, mentre Alex Rins ha alternato quella nuova e la precedente per confronti diretti. Entrambi hanno adottato il pacchetto aerodinamico aggiornato, ma il grip al posteriore resta un nodo cruciale. Quartararo ha chiuso settimo, Rins 18º con due scivolate che non hanno compromesso il lavoro di giornata. Anche il team Pramac ha svolto prove sui bracci oscillanti, in attesa di ulteriori sviluppi nei test di Barcellona dove debutterà anche la nuova configurazione del motore V4. In pista ci saranno Miller, Oliveira e i tester Fernandez e Dovizioso.

Honda: piccoli passi avanti

In casa Honda non ci sono state rivoluzioni, ma l'evoluzione prosegue. Joan Mir ha testato il forcellone in fibra di carbonio, già impiegato da Aleix Espargaro, con buoni riscontri (P10). L’assenza di Luca Marini ha aumentato il carico di lavoro per Mir, che ha svolto test su diverse piccole componenti. Johann Zarco (P17) ha promosso il nuovo forcellone, mentre il rookie Somkiat Chantra ha chiuso ultimo ma in costante miglioramento. Il Team Manager Alberto Puig ha sottolineato la filosofia dei piccoli passi, mentre l’obiettivo resta quello di recuperare competitività senza forzare sviluppi prematuri. Se la gara di domenica ha lasciato certezze, i test di lunedì hanno posto le basi per il futuro. Prossimo appuntamento: Mugello.

Work (Turn to the left)

Work (Now turn to the right)

Work (Straight Straight) pic.twitter.com/Che0Hg4BP1 — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) June 9, 2025

La classifica dei test MotoGP di Aragon 2025

Pos. Pilota Naz Team Time/Gap 1 Maverick Vinales SPA Red Bull KTM Tech 3 1'45.694 2 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing 0.006 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo Team 0.055 4 Fermin Aldeguer SPA Team Gresini Racing MotoGP 0.264 5 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM Factory Racing 0.335 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team 0.402 7 Fabio Quartararo FRA Monster Energy Yamaha MotoGP 0.519 8 Alex Marquez SPA Team Gresini Racing MotoGP 0.579 9 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo Team 0.697 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol 0.725 11 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team 0.818 12 Raul Fernandez SPA Trackhouse Racing 0.903 13 Brad Binder RSA Red Bull KTM Factory Racing 0.951 14 Jack Miller AUS Prima Pramac Yamaha 0.967 15 Miguel Oliveira POR Prima Pramac Yamaha 0.986 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech 3 1.317 17 Johann Zarco FRA LCR Honda 1.323 18 Alex Rins SPA Monster Energy Yamaha MotoGP 1.672 19 Pol Espargaro SPA KTM Test Team 1.873 20 Lorenzo Savadori ITA Aprilia Racing 2.086 21 Manuel Gonzalez SPA Trackhouse Racing 2.138 22 Somkiat Chantra THA LCR Honda 2.259

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/06/2025