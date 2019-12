SUPER VALE! È Valentino Rossi lo sportivo più seguito d'Italia sui Social Network, a stabilirlo l'Osservatorio Social Vip che costantemente monitora e aggiorna i dati relativi ai personaggi sportivi più seguiti su Facebook, Twitter e Instagram, ossia le tre piattaforma social più frequentate. Il pilota italiano precede nella Top 20 ben 15 calciatori o allenatori, perché per trovare un altro pilota bisogna scendere alla 17° posizione con il ducatista Andrea Dovizioso e alla 18° con il pilota dell'Aprilia Andrea Iannone.

VENTISETTE MILIONI Il pilota di Tavullia può contare su circa 26,7 milioni di seguaci, quasi la metà dei quali (13,2 milioni) proviene dalla sua pagina ufficiale su Facebook. Poco più di 5,5 sono invece gli utenti che seguono i suoi cinguettii su Twitter, e 7,9 milioni quelli che guardano le sue foto su Instagram. Valentino Rossi precede nella classifica assoluta il calciatore del Brescia Mario Balotelli, a quota 22,6 milioni e l'ex calciatore di Inter, Milan, Juventus e Nazionale, Andrea Pirlo, con 18,6 milioni di seguaci.

DUE SU TRE Non sono molti i piloti presenti nelle top 50 relative a ogni singolo social network: su Facebook Valentino Rossi è primo assoluto e al 16° posto il migliore degli altri è Marco Simoncelli, con circa 1 milione di persone che ancora segue la pagina dello sfortunato ragazzo scomparso otto anni fa. Tra i primi cinquanta anche Iannone (20°), il campione di Motocross Antonio Cairoli (23°) e Dovizioso (26°). Cambia poco la situazione su Twitter, con Rossi sempre primo assoluto e 18° Dovizioso, 36° il fenomenale e poliedrico Alex Zanardi, che spazia dalle corse di auto alle gare di triathlon e ciclismo paralimpico, e 39° Iannone. Su Instagram, infine, Rossi è terzo assoluto, seguito in 17° posizione da Iannone, in 19° da Dovizioso e al 32° da Cairoli. Di seguito la top 20 generale e la top 10 delle tre piattaforme social.

GENERALE Pos. Nome Facebook 1 Valentino Rossi 13.224.355 2 Mario Balotelli 9.736.831 3 Andrea Pirlo 8.347.009 4 Gianluigi Buffon 4.974.159 5 Alessandro Del Piero 7.506.957 6 Stephan El Shaarawy 5.436.767 7 Carlo Ancelotti 2.982.062 8 Claudio Marchisio 2.538.288 9 Giorgio Chiellini 2.699.078 10 Leonardo Bonucci 1.747.418 11 Marco Verratti 2.097.593 12 Francesco Totti 1.934.586 13 Paolo Maldini 2.042.412 14 Fabio Cannavaro 1.124.677 15 Andrea Barzagli 334.207 16 Christian Vieri 131.207 17 Andrea Dovizioso 660.095 18 Andrea Iannone 805.965 19 Alessandro Florenzi 974.260 20 Federico Bernardeschi 240.838

FACEBOOK Pos Nome Fan 1 Valentino Rossi 13.224.355 2 Mario Balotelli 9.736.831 3 Andrea Pirlo 8.347.009 4 Alessandro Del Piero 7.506.957 5 Stephan El Shaarawy 5.436.767 6 Gianluigi Buffon 4.974.159 7 Carlo Ancelotti 2.982.062 8 Giorgio Chiellini 2.699.078 9 Claudio Marchisio 2.538.288 10 Marco Verratti 2.097.593 16 Marco Simoncelli 1.075.847 20 Andrea Iannone 805.965 23 Antonio Cairoli 731.656 26 Andrea Dovizioso 660.095

TWITTER Pos Nome Follower 1 Valentino Rossi 5.546.646 2 Mario Balotelli 3.761.368 3 Gianluigi Buffon 3.397.751 4 Andrea Pirlo 2.842.769 5 Alessandro Del Piero 2.527.040 6 Giorgio Chiellini 2.455.835 7 Carlo Ancelotti 2.432.243 8 Claudio Marchisio 2.108.280 9 Leonardo Bonucci 1.635.976 10 Stephan El Shaarawy 1.480.831 18 Andrea Dovizioso 812.526 36 Alex Zanardi 301.368 39 Andrea Iannone 274.097