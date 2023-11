Repsol Honda alla disperata ricerca di un pilota: "La situazione è seria"

Qualche anno fa nessuno avrebbe potuto immaginare una situazione simile, ma ora è tutto terribilmente vero: il team Repsol Honda, dopo essere stato lasciato dalla sua stella Marc Marquez, non riesce a trovare un pilota per rimpiazzare lo spagnolo nella prossima stagione. Mancano meno di tre settimane alla chiusura del campionato a Valencia e, con essa, alla prima sessione di test in vista del 2024: il tempo stringe, ma i risultati disastrosi delle ultime annate hanno azzerato l'appeal della squadra che ha dominato a lungo la MotoGP.

SITUAZIONE SERIA Il momento è difficilissimo e il team manager Alberto Puig non lo ha nascosto, rilasciando queste dichiarazioni nel venerdì mattina del GP Malesia: ''La situazione è seria, è seria. È una situazione estrema e dobbiamo avere un pilota per Valencia''. Lo stesso Puig ha indicato un nuovo nome, anche se in realtà si tratterebbe di un ritorno al passato, indicando Pol Espargaro come ''una possibilità reale'' nel ruolo di compagno di squadra di Joan Mir.

OPZIONE ESPARGARO Espargaro quest'anno corre con il team Tech3 GASGAS ma è reduce da un biennio con Repsol Honda. Due stagioni non particolarmente memorabili, concluse al 12° e 16° posto della classifica generale, ma lo spagnolo si trova in una situazione per cui la possibilità di ritornare sarebbe persino allettante. Nel 2024 non avrà infatti un ruolo da titolare nel suo attuale team che gli ha preferito Pedro Acosta e Augusto Fernandez. Con l'attuale accordo, per Espargaro l'attività dovrebbe essere limitata ai test, con la possibilità di partecipare ad alcune gare come wildcard o da riserva in caso di indisponibilità di uno dei titolari.

MARGHERITA DI PILOTI Dopo l'annuncio del passaggio di Marquez al team Gresini Ducati, Repsol Honda ha preso in considerazione diversi nomi. Da parte di Luca Marini e Miguel Oliveira sono arrivati due secchi ''no, grazie'', mentre l'ipotesi Iker Lecuona - già visto in sei weekend quest'anno e pilota Honda nel WSBK - è stata scartata. Smentito anche l'interessamento verso Fermin Aldeguer, pilota attualmente impegnato in Moto2, l'unica alternativa a Espargaro sembrerebbe essere Fabio Di Giannantonio, ossia proprio il pilota che cederà la moto a Marquez.

