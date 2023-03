Dai fantini Martin e Bastianini alla torre Marini: le altezze dei piloti di MotoGP

I piloti di motociclismo sono spesso paragonati a dei fantini, impegnati a domare non uno ma circa 250 cavalli (nel caso della classe MotoGP) di potenza. Il paragone regge anche a livello fisico, dato che molto spesso i protagonisti del motomondiale sono di altezza molto contenuta, anche se non mancano le eccezioni. Esempi lampanti ci sono anche guardando alla lista dei partecipanti alla stagione 2023.

CAMPIONI DI TUTTE LE ALTEZZE Come detto, nonostante differenze anche notevoli, la pista ha regalato soddisfazioni a piloti di tutte le altezze. Concentrandoci sugli ultimi decenni, i primi nomi che vengono in mente sono quelli di Dani Pedrosa e Valentino Rossi. Lo spagnolo, tre volte iridato nelle classi 125 e 250 e protagonista per molti anni in MotoGP dove ha conquistato ben 31 vittorie, ha saputo sfruttare molto bene i suoi 158 cm di altezza e il conseguente peso ridotto. Ben 23 cm più alto troviamo Valentino Rossi, 181 cm, capace di conquistare 9 titoli iridati nel Motomondiale nonostante un misura decisamente superiore alla maggior parte dei suoi rivali. La scuola italiana ha sfornato anche molti piccoletti di successo, basti pensare a Loris Capirossi (165), Andrea Dovizioso (165) e Max Biaggi (168).

Il podio del GP del Portogallo 2007 con Dani Pedrosa (Honda), Valentino Rossi (Yamaha) e Casey Stoner (Ducati)

VIZIO DI FAMIGLIA I geni dell'altezza sono ben presenti nella famiglia di Rossi grazie alla mamma Stefania Palma, dato che ora è il fratellastro Luca Marini ad essere il pilota più alto sulla griglia di partenza della MotoGP 2023 grazie ai suoi 184 cm. Il pilota del VR46 Racing Team supera di tre centimetri la coppia di spagnoli formata da Joan Mir e dal rookie Augusto Fernandez. All'estremo opposto della classifica troviamo anche italiani e spagnoli protagonisti. I due ''mini'' piloti di questo campionato sono Jorge Martin ed Enea Bastianini, appaiati all'altezza di 168 cm. Appena un centimetro sopra di loro troviamo un pluricampione del mondo, Marc Marquez. In questa ''lotta'' tra pilota sopra i 180 cm e piloti sotto i 170, non stupisce che l'altezza media del campionato si fermi giusto appena sotto i 175 cm. Una quota rispettata anche dal campione del mondo in carica, Francesco Bagnaia, che la supera di poco con i suoi 176 cm. Di seguito, le altezze di tutti i piloti della MotoGP 2023.

ALTEZZA PILOTI MOTOGP 2023

Pos Pilota Altezza 1 Luca Marini 184 2 Joan Mir 181 2 Augusto Fernandez 181 4 Aleix Espargaro 180 5 Alex Marquez 179 6 Fabio Quartararo 177 6 Raul Fernandez 177 8 Francesco Bagnaia 176 8 Franco Morbidelli 176 8 Alex Rins 176 11 Takaaki Nakagami 175 11 Fabio Di Giannantonio 175 13 Marco Bezzecchi 174 14 Jack Miller 173 15 Johann Zarco 171 15 Maverick Vinales 171 15 Pol Espargaro 171 18 Brad Binder 170 18 Miguel Oliveira 170 20 Marc Marquez 169 21 Enea Bastianini 168 21 Jorge Martin 168 Altezza media 174,6

Pubblicato da Luca Manacorda, 10/03/2023