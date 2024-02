La presentazione del team Red Bull KTM Factory Racing MotoGP di Binder e Miller

È già scesa in pista nei primi tre giorni di test precampionato a Sepang, ma la nuova KTM RC16 per la stagione 2024 di MotoGP non era ancora stata ufficialmente presentata al pubblico. Almeno fino a oggi, quando sono caduti i veli dalle due moto della casa austriaca che per il secondo anno di fila saranno affidate all’ex ducatista australiano Jack Miller e al promettente 28enne sudafricano Brad Binder. Un team sempre più maturo che, dopo il secondo posto Costruttori del 2023 e il quarto posto tra i piloti di Binder, punta inevitabilmente al salto di qualità con l’obiettivo di inserirsi sempre più costantemente nella lotta al vertice con le Ducati.

Le parole dei protagonisti

''Il trend è in crescita: 11°, 6°, 6° e infine 4°. Quindi sì, non ho dubbi che faremo meglio del 4° posto quest’anno. La scorsa stagione è stata ottima a volte, e difficile in altri momenti. Sentivo che avevamo di più nel serbatoio, che eravamo molto più competitivi e sempre nella battaglia per il podio. Questa è la stagione in cui possiamo fare la differenza. È fantastico iniziare il 2024, sarà la mia decima stagione con Red Bull KTM Factory Racing ed è stato un viaggio incredibile. Siamo sempre stati uniti e abbiamo sempre avuto lo stesso obiettivo in mente. Penso che siamo sempre stati molto affiatati e sono davvero felice di essere qui. L'unica cosa che resta è cercare di portare a termine il lavoro in MotoGP.''

MotoGP 2024: Brad Binder (KTM)

''Il 2023 è stato un anno di apprendimento e crescita per me come persona e come pilota. Verso la seconda metà della stagione mi sono trovato davvero a mio agio con la moto e sono stato in grado di cominciare a lottare per le posizioni in cui avrei dovuto essere. In KTM, quando trovano qualcosa o trovano una via, nuove idee, soluzioni migliori e strategie, allora ci si impegna per portarle in pista il prima possibile. Avere quel potere e quella motivazione e quel supporto dall'azienda è fantastico come pilota. Non sono riuscito a realizzare tutti i desideri che avevo nel 2023, ma ho una lista totalmente nuova di obiettivi per il 2024.''

MotoGP 2024: Jack Miller (KTM)

''Il 2023 è stato un anno molto soddisfacente e in cui siamo cresciuti parecchio. Siamo piuttosto contenti di come i piloti e la moto siano migliorati. L'approccio per il 2024 è semplice: dobbiamo andare avanti con la crescita che abbiamo iniziato la scorsa stagione. Ci sono aree in cui c’è ancora molto margine per migliorare le nostre prestazioni, ma in generale il progetto è molto equilibrato e quindi dobbiamo spingere quando sappiamo che è il momento di farlo. Non vedo l'ora di iniziare la stagione e di arrivare alla prima gara perché è lì che si finisce di parlare e inizia la vera azione. Nessuna scusa, non importa cosa abbiamo detto o fatto durante l'inverno, è tempo di gareggiare.''

MotoGP 2024: le nuove KTM RC16 di Binder e Miller

Pubblicato da Salvo Sardina, 12/02/2024