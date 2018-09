Autore:

Simone Valtieri

MOTO GP... ETRONAS! Grazie a un accordo con la Dorna, la società che detiene i diritti del Motomondiale, è stata annunciata questa mattina l'estensione del contratto che lega la casa petrolifera malese alla MotoGP. La Petronas sarà sponsor degli eventi che si correranno al Chang International Circuit (Il Gran Premio della Thailandia) e al Sepang International Circuit (Il Gran Premio della Malesia) per i prossimi tre GP, che nel 2018 si disputeranno rispettivamente il 7 ottobre e il 7 novembre.

FUORI E DENTRO LA PISTA L'impegno della casa malese - che in Formula 1 fornisce carburante e lubrificanti alla Mercedes - sarà valido per altri due anni, fino al 2020, e perdura ormai dal 2000. Nel 2019 inoltre , inoltre, Petronas sarà anche il main sponsor del team satellite della Yamaha per il quale correranno Franco Morbidelli e Fabio Quartararo nella classe MotoGP. Il manager di Dorna Sports, Pau Serracanta, ha commentato: "Petronas è una delle più grandi società asiatiche, questo nuovo accordo è la base per un brillante futuro di entrambi."