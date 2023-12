Iniziata la prevendita dei biglietti per il GP d'Italia 2024 al Mugello

Scatta giovedì 21 dicembre la prevendita per assicurarsi un posto tra le tribune e sui prati del Mugello per il Gran Premio d'Italia 2024, che si disputerà nella tradizionale sede tra le colline toscane dal 31 maggio al 2 giugno. All'Autodromo del Mugello crece la passione e l'attesa per la sfida tra il due volte campione del mondo Francesco Bagnaia, gli altri componenti della pattuglia Ducati con Jorge Martin e Marc Marquez in prima fila, e tutto il resto della griglia con gli aspiranti campioni di KTM, Aprilia, Honda e Yamaha. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e sul sito mugellocircuit.com, dove è possibile acquistare i tagliandi da utilizzare magari come regalo di Natale last minute.

IL PROGRAMMA Saranno cinque le classi coinvolte, con MotoGP, Moto2, Moto3, MotoE e Red Bull Rookies Cup e doppio appuntamento con le qualifiche e la Sprint Race al sabato e tutte le gare alla domenica. In programma tanti gli incontri con i piloti come la Hero walk al sabato e la domenica o la Rider Fan Parade lungo i 5.245 metri del tracciato toscano. Come da tradizione, “Al Mugello non si dorme”. L’invito per tutti gli appassionati è quello di vivere un weekend di gare, musica e amicizia per tutto il fine settimana con musica, concerti e DJ set internazionali e la possibilità di campeggiare gratuitamente all’interno del parco del circuito (100 ettari di prati e boschi con bagni e docce, fontanelle acqua e aree attrezzate per barbeque) a partire da giovedì. Ingresso gratuito per le moto.

MotoGP Italia 2023, Mugello: la partenza della sprint race

LARGO AI GIOVANI All’insegna della passione dei motori, della musica e di un fine settimana da condividere all’aria aperta con gli amici, i ragazzi fino a 15 anni avranno accesso alla zona prato in modo completamente gratuito. Per i ragazzi di età compresa fra i 16 e i 18 anni sarà riservato un biglietto ridotto per il prato e le tribune. I biglietti prato costeranno 24 euro per il venerdì, 42 il sabato per assistere alle qualifiche e alla Sprint, 72 euro la domenica. Il Mugello premia con un prezzo molto concorrenziale chi decide di trascorrere tutto il fine settimana. Abbonamento due giorni: 98 euro per sabato e domenica con la possibilità di entrare venerdì sera, 109 euro per quattro notti e tre giorni di gare con accesso già dal giovedì sera. Per tutti: possibilità di campeggiare gratuitamente ed assistere a tutti i concerti in programma sul palco del Correntaio oltre alle Autograph session con i piloti. Ingresso gratuito per le moto. Voucher Camper a 70 euro.

UN POSTO IN PRIMA FILA Per gli amanti della comodità, biglietti tribuna in promozione a partire da 39 euro (Tribuna 58 sulla mitica curva Arrabbiata 1-2 il venerdì), 67 il sabato, a partire da 149 la domenica (Tribuna Materassi e Poggio Secco, 170 la Tribuna Centrale domenica sul rettilineo e griglia di partenza).tesserato FMI, Militari e forze dell’ordine avranno l’opportunità di accedere con biglietto ridotto per prato e tribune.

Pubblicato da Simone Valtieri, 21/12/2023