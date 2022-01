Yamaha WithU RNF, presentato il nuovo team di Andrea Dovizioso

YAMAHA WITH... DOVI! Presentato a Verona il team WithU RNF MotoGP Racing, la squadra che ha rilevato posto in MotoGP e strutture dell'ormai ex team Petronas. Il team principal è sempre lui, Razlan Razali, e al fianco di Andrea Dovizioso, che ha chiuso la scorsa stagione in MotoGP rilevando Franco Morbidelli nella scuderia malese, ci sarà il giovane sudafricano Darryn Binder, pilota con un curriculum disciplinare non proprio immacolato proveniente direttamente dalla Moto3. La scuderia ha svelato la nuova livrea all'interno del meraviglioso Teatro Filarmonico di Verona, dove erano presenti anche i due piloti del team di MotoE, Niccolò Canepa e Bradley Smith. A parlare, oltre ai due piloti, sono stati anche il team principal Razali, il presidente di WithU, Matteo Ballarin e il team manager Wilco Zeelenbeg. La nuova livrea nera e azzurra con inserti rossi e arancioni appare molto simile a quella del team ufficiale, quasi a dichiarare la compattezza d'intenti dell'armata di Iwata. Di seguito il video ufficiale della presentazione del team e tutte le parole dei protagonisti.

Le parole dei protagonisti

Le immagini della presentazione del team WithU Yamaha RNF con Andrea Dovizioso e Darryn Binder

''Sono pronto per questa stagione! Mi sto allenando molto in palestra e con la mia moto da cross. Ho rimosso la placca sulla clavicola all'inizio di dicembre per sentirmi meglio nel corso dell'anno. Sono felice di iniziare questa stagione. Non vedo l'ora che arrivi il test in Malesia. Gli ultimi due anni non abbiamo potuto correre lì, sono davvero felice di tornare a Sepang''

''I colori della mia nuova moto sono bellissimi! Sarà fantastico, sono molto, molto eccitato per la mia prima stagione in MotoGP! Il nostro obiettivo è quello di fare un passo alla volta. Ovviamente, è un grande salto quello che farò dalla Moto3 alla MotoGP e voglio imparare per arrivare il più in alto possibile. Voglio fare un passo alla volta''.

''Stiamo facendo un ‘rebranding’ e con i piloti che abbiamo ingaggiato per quest'anno, Andrea Dovizioso e Darryn Binder, l'obiettivo è quello di diventare competitivi, sorprendere tutti e fare il meglio possibile per raggiungere i nostri obiettivi. Poi, per la prima volta, WithU è il title partner di un team di MotoGP™. Abbiamo anche il piacere di annunciare la nostra formazione nella Coppa del Mondo FIM ENEL MotoE™, con Bradley Smith e Niccolò Canepa''.

''Sono orgoglioso di presentare il Team WithU Yamaha RNF MotoGP a Verona, nella città dove la nostra azienda è nata e ha sede. A cinque anni dal nostro primo approccio al mondo della MotoGP™, oggi siamo più entusiasti e motivati che mai. Con WithU puntiamo a un anno pieno di novità e nuovi servizi per diventare un vero e proprio marketplace di servizi semplificando ancora di più la vita dei nostri clienti; dall'altro, col nostro team in pista vogliamo essere motivati e innovativi per affrontare questa stagione e raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati''

''Sono entusiasta di iniziare la stagione 2022 avviando un nuovo capitolo per tutto il gruppo e sarà ovviamente una sfida enorme. Grande parte del team è rimasta ma, soprattutto dalla parte di Darryn, ci sono molti nuovi arrivati. Abbiamo un nuovo crew chief, un nuovo ingegnere dei dati e nuovi meccanici. Abbiamo nuovo materiale, una nuova ospitalità, nuovi rimorchi, quindi sostituiremo molto, ma allo stesso tempo, molto rimarrà. Non vediamo l'ora di dare inizio a questo 2022''

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/01/2022