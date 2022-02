MotoGP 2022, ecco la Honda RC213V: tutta nuova per tornare in vetta con Marquez

Honda fa sul serio: nel 2022 è imperativo, dopo due stagioni disastrose, tornare a lottare per il titolo mondiale MotoGP. Con una moto aggiornata nel motore, nel telaio e nell'aerodinamica per riportare in alto il campionissimo Marquez

Honda HRC si appresta a vivere il suo quarantesimo anno di storia. Con un logo aggiornato, certo, ma anche e soprattutto con la nuova RC213V di Marc Marquez e Pol Espargaro che si candida a dimenticare presto le delusioni delle ultime due stagioni per tornare a competere al vertice. Per farlo, la casa nipponica si presentano ai nastri di partenza del Mondiale MotoGP 2022 con motore, aerodinamica e telaio aggiornati, nel tentativo di inseguire l’obiettivo dichiarato. Che, nella speranza che il campionissimo catalano sia davvero fisicamente a posto dopo il grave infortunio al braccio e dopo la diplopia (la vista sdoppiata) che lo ha costretto a saltare gli ultimi due gran premi della passata stagione, non potrebbe che essere dunque la caccia al titolo MotoGP 2022.

Le parole dei protagonisti

“Sono in MotoGP già da dieci stagioni, e tutte e dieci le stagioni le ho corse con il team Repsol Honda HRC, un sogno. Non potevo immaginarlo neppure nei miei desideri più ambiziosi, visto che in questi anni abbiamo raggiunto risultati eccezionali, di certo qualcosa di speciale. So che provare a vincere di nuovo il titolo sarebbe un bel modo per festeggiare l’anniversario, e questo in effetti sarà il mio obiettivo. Abbiamo cominciato bene questo Mondiale in Malesia e adesso ci prepariamo per i test a Mandalika per continuare la nostra preparazione”.

“Inizio questa nuova stagione con una maggiore esperienza, il che alla fine è una delle cose più importanti in MotoGP. Abbiamo avuto solo cinque giorni di prove e quindi sapere già com’è il team, come va la moto e quello che mi aspetta è qualcosa di molto importante. Il punto di partenza della nostra nuova moto è già fantastico, ma ovviamente saremo in grado durante la stagione di renderla ancora migliore. Credo che già dal Qatar saremo pronti per lottare per i nostri obiettivi. Adesso continuiamo a lavorare pensando all’Indonesia”.

“Credo che questa sia la più grande chance che abbiamo avuto durante questo periodo regolamentare. Il concept è quello di rompere il nostro guscio per migliorare le performance, ed è per questo che la RC213V è molto diversa dalle moto che abbiamo visto negli ultimi due anni. Abbiamo cambiato il motore, il telaio, l’elettronica seguendo questo ragionamento anche nella fase finale del 2021. Adesso abbiamo già verificato il livello delle prestazioni con la nuova moto e possiamo confermare il lavoro svolto per migliorare i nostri punti deboli. La moto 2022 è un passo in avanti nella giusta direzione. L’obiettivo? Sempre lo stesso, vincere il campionato cercando di chiudere tutte le gare al primo e al secondo posto, che è sempre il target dei nostri piloti”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 08/02/2022