MotoE, la lineup della stagione 2022: sarà Spagna vs Italia

ITALIA VS SPAGNA La MotoE entrerà nel 2022 nel suo quarto anno di vita. Dopo i titoli di Matteo Ferrari (2019) e la doppietta di Jordi Torres (2020 e 2021), dando un'occhiata alla entry list della prossima stagione è facile pronosticare un altro duello italo-spagnolo per la conquista del titolo. Sono infatti ben sei gli alfieri del Belpaese coinvolti nel mondiale elettrico, poiché oltre a Niccolò Canepa, Matteo Ferrari, Mattia Casadei e Kevin Zannoni, saranno al via anche i due rookie Alessio Finello (con il team Gresini) e Kevin Manfredi (con Pramac). La Spagna risponde con sette ''pilotos'': Garzò. Fores. Escrig, Torres, Alcoba, Pons e con l'unica donna del lotto, Maria Herrera. Per il titolo, però, non sarà possibile sottovalutare anche il brasiliano Eric Granado, il britannico Bradley Smith e lo svizzero Dominique Aegerter.

LA ENTRY LIST Di seguito l'entry list del campionato di MotoE 2022. Manca all'appello solo il pilota del team Avintia Esponsorama Racing, che sarà comunicato nelle prossime settimane, mentre l'ultimo ad aver ottenuto un sedile è proprio lo svizzero Aegerter, fresco di rinnovo con il team Dynavolt Intact. Tutti i piloti correranno con la Energica EGO, ma sarà l'ultima volta, visto che dal 2023 il campionatio elettrico diventerà un monomarca Ducati.

La line-up del Campionato di MotoE 2022

N. Pilota Nazionalità Team 78 Hikari Okubo Giappone Avant Ajo MotoE - - - Avinita Esponsorama Racing 77 Dominique Aegerter Svizzera Dynavolt Intact GP MotoE 11 Matteo Ferrari Italia Felo Gresini MotoE 72 Alessio Finello Italia Felo Gresini MotoE 51 Eric Granado Brasile LCR E-Team 71 Miquel Pons Spagna LCR E-Team 12 Javier Fores Spagna Octo Pramac MotoE 34 Kevin Manfredi Italia Octo Pramac MotoE 21 Kevin Zannoni Italia Ongetta SIC58 Squadra Corse 6 Maria Herrera Spagna Openbank Aspar Team 70 Marc Alcoba Spagna Openbank Aspar Team 27 Mattia Casadei Italia Pons Racing 40 40 Jordi Torres Spagna Pons Racing 40 4 Hector Garzo Spagna Tech 3 E-Racing 17 Alex Escrig Spagna Tech 3 E-Racing 7 Niccolò Canepa Italia WithU GRT RNF MotoE Team 38 Bradley Smith Gran Bretagna WithU GRT RNF MotoE Team

Pubblicato da Simone Valtieri, 16/12/2021