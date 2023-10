MotoE 2024, diramato il calendario provvisorio: 8 doppie tappe da Portimao a Misano

Il calendario provvisorio del Campionato del Mondo FIM Enel MotoE 2024 è stato annunciato. La stagione sarà composta di otto tappe e 16 gare, con tutte le prove che si svolgeranno in Europa in concomitanza con il calendario del Campionato del Mondo FIM MotoGP. Una novità per il campionato sarà quella rappresentata dall'Autodromo Internacional do Algarve, che ospiterà la gara inaugurale e non solo. La stagione, infatti, comincerà con due test a Portimao e la prima gara in Portogallo, seguita da tappe a Le Mans, Barcellona e Mugello. Il Campionato si sposterà poi nel tempio del TT Circuit Assen in Olanda, e proseguirà al Sachsenring in Germania, prima della pausa estiva. Si riprenderà per le tappe decisive ad agosto: il Red Bull Ring in Austria e il Misano World Circuit Marco Simoncelli in occasione del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Un'edizione entusiasmante del Campionato MotoE del 2024, che quest'anno avrà Enel X Way come sponsor principale. Le moto continueranno a essere le super-performanti Ducati V21L, viste in azione per la prima volta lo scorso anno.

VEDI ANCHE

MotoGP San Marino 2023, una fase delle gare MotoE di Misano. Credits by MotoGP

Il Calendario MotoGP 2024 provvisorio

Data Gran Premio Circuito 22-23 marzo Portogallo Algarve International Circuit 10-11 maggio Francia Le Mans 24-25 maggio Catalunya Circuit de Barcelona-Catalunya 31 maggio-1 giugno Italia Autodromo del Mugello 28-29 giugno Olanda TT Circuit Assen 5-6 luglio Germania Sachsenring 16-17 agosto Austria Red Bull Ring-Spielberg 6-7 settembre San Marino e Riviera di Rimini Misano World Circuit Marco Simoncelli

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/10/2023