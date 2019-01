Autore:

Simone Valtieri

CAMBIO IDEA È bastato un tweet a scatenare la curiosità e l'entusiasmo dei tanti tifosi del Corsaro Max Biaggi, vincitore di quattro titoli mondiali consecutivi della classe 250 e di due campionati del mondo della classe Superbike. Il pilota romano in seguito all'incidente che l'aveva visto protagonista nel giugno 2017 a Latina, si era ripromesso di non salire più in sella a una moto. Da allora sono cambiate tante cose nella vita di Biaggi, compresa la fine della storia con la sua ormai ex compagna, la cantante Bianca Atzei. E devono esserne successe altre visto l'annuncio apparso su Twitter, di tenore totalmente opposto alla precedente decisione.

IN SELLA A MARZO "Si torna in pista tra 2 mesi! In quale circuito? Lo scoprirete presto, molto presto". Questo il criptico post del 47enne romano, accompagnato da una sua foto in sella all'Aprilia RS. Max, che sarà team manager di un team di Moto3, potrebbe forse provare la KTM del suo Max Racing Team che sarà guidata dallo spagnolo Aron Canet nel corso della prossima stagione, mentre un'altra ipotesi è un test sulla Aprilia RS-GP di Romano Albesiano. Non resta che attendere il prossimo annuncio di Max Biaggi.