Livio Suppo nuovo team manager della Suzuki MotoGP

RIENTRO A SORPRESA A volte ritornano, e se si tratta di grandi manager della MotoGP, non può che fare un grande piacere. Livio Suppo è un volto noto nel paddock del motomondiale, dove approdò 30 anni fa col team Benetton Honda. Da allora ha trascorso 11 anni con la Ducati come Project Leader (gli anni dei trionfi di Casey Stoner) e sette in Honda HRC dove è stato il Team Principal per sette ottenendo ben cinque titoli. Da quando ha lasciato la MotoGP, Suppo ha creato una società di e-bike di succeso, ma ora è tornato nel paddock e il suo compito sarà principalmente quello di far dimenticare Davide Brivio, passato alla Formula 1 col team Alpine nonché artefice del clamoroso successo di Joan Mir e del team nel campionato 2020.

SAHARA CONTENTO Il Project leader del Team Suzuki Ecstar, Shinichi Sahara, è lieto dell'ingaggio di Suppo, soprattutto dopo la complicata annata 2021. ''Sono molto felice di annunciare la notizia di Livio Suppo come nostro nuovo Team Manager prima dell'inizio della nuova stagione'' - ha affermato il giapponese - ''Sono convinto che Livio sia adatto alla posizione perché ha molta esperienza e una grande predisposizione per la vittoria. Sa come funzionano le squadre e sa che l'armonia in squadra è importante quando si tratta di essere costantemente competitivi durante una stagione. Alcuni membri del nostro team hanno già esperienza di lavoro con lui, e io lo conosco da molto tempo perché è stato nel paddock per molti anni. Abbiamo già visto segni promettenti e miglioramenti nelle nostre prestazioni durante i test invernali, e credo che l'aggiunta di Livio rafforzerà ulteriormente la nostra squadra e ci renderà più forti''.

Former Ducati and Honda team boss Livio Suppo to take up the reins as @suzukimotogp's new Team Manager! 🤝



All the details here 👇#MotoGP | 📰https://t.co/KYCNnON3A6 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) February 23, 2022

BENTORNATO LIVIO Felice, ovviamente, anche Livio Suppo, a cui il mondo della MotoGP evidentemente mancava.''Sono molto orgoglioso di diventare Team Manager del Team Suzuki Ecstar e sono felice di tornare nel Campionato del Mondo MotoGP dopo quattro anni'' - ha spiegato Suppo - ''Sono anche molto onorato di essere coinvolto in questo grande progetto con Suzuki; sarà sicuramente una sfida far parte di un costruttore storico in MotoGP™, che ha recentemente conquistato la corona nel 2020 nell'anno del suo centenario. Penso anche che sarà una grande esperienza iniziare a lavorare con due piloti di talento come Joan Mir e Alex Rins, entrambi in grado di lottare per il top in MotoGP. La proposta di Sahara-san è arrivata al momento perfetto per me, ero stato impegnato a creare la mia azienda di e-bike, ma mi mancava decisamente il paddock e avevo voglia di tornare. Le corse sono state la mia vita per la maggior parte della mia carriera e farò del mio meglio per portare la mia esperienza al Team Suzuki Ecstar. So che sono una grande squadra, ma anche un grande gruppo di persone, quindi questo potrebbe aiutare molto a raggiungere prima i nostri obiettivi. Al giorno d'oggi, la MotoGP sta diventando sempre più emozionante, con molti piloti molto veloci e moto competitive di tutti i costruttori. È una sfida difficile per tutte le persone coinvolte, dove tutti i piccoli dettagli possono fare la differenza. Sono pronto a far parte del gioco di nuovo e dare tutto me stesso per essere al top con Suzuki''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 23/02/2022