Bagnaia si scusa per le frasi su Marquez: le reazioni dei fratelli Alex e Marc

Mentre inizia il primo dei due weekend di gara in programma a Misano, si sgonfiano le polemiche relative all'incidente che ha visto coinvolti Francesco Bagnaia e Alex Marquez nel finale del GP Aragona disputato la scorsa settimana. L'italiano, che aveva accusato il rivale di aver deliberatamente cercato l'incidente, ha spiegato di aver utilizzato parole troppo forti nelle prime interviste a caldo al termine della gara. Da parte sua, lo spagnolo aveva affidato ai social un suo commento, dove respingeva ogni accusa di aver fatto ciò di cui è stato accusato.

RETROMARCIA BAGNAIA Nella conferenza stampa del giovedì a Misano, Bagnaia è tornato sulle sue frasi di domenica scorsa: ''Innanzitutto, voglio chiedere scusa ad Alex per le parole forti che gli ho detto: ho detto nelle interviste dopo la gara che ero molto arrabbiato per quello che è successo, e guardando la telemetria è stato ancora peggio dal mio punto di vista. In ogni caso, sono stato un po' troppo forte con le mie parole. Non volevo dire che mi ha fatto cadere di proposito. Il fatto è che la sua difesa è stata un po' aggressiva, come è normale quando si lotta per le posizioni del podio. Continuo a pensare la stessa cosa sull'incidente perché sono sulla mia traiettoria, ma di sicuro le parole che ho detto sono state un po' troppo e chiedo scusa ad Alex''. Il pilota della Ducati ufficiale ha poi confermato quanto scritto da Marquez, ossia che tra i due c'è stato un incontro per chiarirsi: ''A volte la rabbia ti fa dire qualcosa che non pensi. Quindi dal mio punto di vista, è stato così. È venuto nel nostro ufficio per chiedere scusa per quello che è successo. Niente di più. Siamo due piloti. Abbiamo due punti di vista diversi e rispetto l'uno per l'altro''.

ALEX ACCETTA LE SCUSE, MA... Ovviamente, il mea culpa di Bagnaia ha fatto piacere a Marquez, ma lo spagnolo ha anche sottolineato come le accuse abbiano avuto un effetto negativo: ''Il fatto che si sia scusato mi piace ed è qualcosa per cui gli sono molto grato. Ma è anche vero che il danno alla reputazione della mia persona, alla mia squadra e anche alla mia immagine di pilota è già stato fatto. Detto questo, voglio chiudere questo capitolo. Non voglio parlarne più''.

IL PUNTO DI VISTA DI MARC MARQUEZ Sulla vicenda si è espresso anche Marc Marquez, vincitore della gara di Aragona e a suo modo chiamato in causa per questioni di parentela. Alla testata spagnola AS, il maggiore dei fratelli Marquez ha commentato così le scuse di Bagnaia: ''Per me erano necessarie e comprensibili per quello che è successo domenica. Mi sono trovato in quella situazione un paio di volte ed è molto difficile affrontare i microfoni, molte volte dici cose a caldo che poi finisci per correggere. Ognuno avrà la sua opinione e dovrà essere rispettata, ma le parole usate devono sempre essere corrette perché non sai cosa succederà domani''. Marc Marquez ha anche commentato come il peso del cognome abbia giocato un ruolo nella vicenda: ''Alex era deluso perché essere accusato di aver fatto cadere deliberatamente un pilota non lo accetti. Non è mai stato un pilota problematico, ma la gente vede il cognome Marquez e confonde tutto. Io sono io e lui è lui. Ho avuto un sacco di guai, ma ci sono finito da solo. Lui è diverso e non mi è sembrato giusto essere accusato di questo''.

