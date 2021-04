PRIME FOTO Nessun numero sul cupolino, ma il suo personalissimo ''tao'' formato con due cavalli, uno nero e uno bianco; poi il casco grigio-blu con sponsor personale, la tuta rossa e nera, e infine - ovviamente - la RS-GP sotto al sedere, in abito rigorosamente nero come i test spesso richiedono. Questa è l'immagine di Andrea Dovizioso nel suo primo di tre giorni in pista con l'Aprilia, andato in scena oggi sul circuito Angel Nieto di Jerez. La pista è blindata e anche le informazioni sui test non arriveranno se non da fonti ufficiali, ovvero Aprilia, che ha pubblicato oggi le prime quattro foto del quasi inedito binomio.

DA APRILIA AD APRILIA? La prima gara in assoluto nel Motomondiale di Andrea Dovizioso, infatti, avvenne nel lontano 2011 con un'Aprilia 125, al Mugello. Il futuro campione di Forlimpopoli, che correva con una wild card con il team RCGM Rubicone Corse, cadde al 12° di 24 giri. L'anno successivo l'esordio da titolare avvenne con la Honda del team Scot Racing, e da lì il suo nome fu legato alla casa giapponese fino al 2011, prima di passare - dopo un connubio durato un solo anno con Yamaha, alla Ducati, dove resterà in MotoGP dal 2013 fino al polemico addio del 2020. Il 2021 è in tutto e per tutto un anno sabbatico per il Dovi, che però avrebbe in mente di tornare in pista nel 2022, e quale indiziato migliore della casa di Noale come nuovo partner? I tre giorni di test a Jerez potrebbero essere l'anticamera del ritorno del Dovi in MotoGP, ma questo ce lo dirà solo il diretto interessato, e molto dipenderà da cosa accadrà nelle prossime 48 ore.