Ecco il team Honda LCR, Lucio Cecchinello in cerca il riscatto

DUE ANIME, UN TEAM Presentato in due ''tranches'' il team Honda LCR. Prima è stato il turno del lato box di Alex Marquez, sponsorizzato come nel 2021 da Castrol, poi quello dell'anima giapponese della squadra, griffata Idemitsu e rappresentata da Takaaki Nakagami. I due ragazzi di Lucio Cecchinello sono in cerca di riscatto in questa stagione, dopo aver fatto vedere cose apprezzabili nel 2020 non è seguito un 2021 all'altezza, perciò l'anno alle porte rappresenta un giro di boa decisivo per le carriere di entrambi i piloti, che avranno tra le mani una RC213V totalmente rinnovata per giocarsi al meglio le rispettive carte. Di seguito i due video di presentazione del team e tutte le parole dei protagonisti.

Le parole dei protagonisti

Alex Marquez, pilota ufficiale Team LCR Honda Castrol

Takaaki Nakagami, pilota ufficiale Team LCR Honda Idemitsu

Lucio Cecchinello, Team Owner LCR Honda

Pubblicato da Simone Valtieri, 09/02/2022