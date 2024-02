Ecco il team Prima Pramac Racing Ducati di Martin e Morbidelli

L'undicesimo e ultimo team a presentarsi in vista della stagione 2024 della MotoGP alle porte, è quello campione del mondo in carica. Parliamo del Prima Pramac Racing, con il quale Jorge Martin cercherà quest'anno di mettere i bastoni tra le ruote a Francesco Bagnaia e prendersi la rivincita dopo il bel duello iridato dello scorso anno, concluso in seconda posizione. Al suo fianco ci sarà il neo-arrivato Franco Morbidelli, che ha però saltato i test invernali a causa di una caduta nel corso di un test privato con la Ducati stradale. La squadra di Paolo Campinoti, diretta da Gino Borsoi, direttamente dal Bahrain, dove questo fine settimana scatterà il mondiale... ma di Formula 1, ha sfoggiato i suoi nuovi colori: via il bianco dalle livree della Desmosedici GP24 e spazio a molto più viola e rosso. Di seguito il video della presentazione e le dichiarazioni dei protagonisti.

Le parole dei protagonisti

Jorge Martin

''È un grande cambiamento. Sono nella squadra da tre anni e siamo sempre stati bianchi. Penso che questo look sia migliore, più aggressivo. Speriamo di essere aggressivi anche in pista. Il 2023 è stato un anno fantastico, ricco di grandi risultati e soddisfazioni. Tutto ciò che mancava era la ciliegina sulla torta alla fine, e farò del mio meglio per assicurarmi che nel 2024 questa arrivi. So di essere visto come uno dei candidati al titolo già prima dell'inizio della stagione: questo tipo di pressione è riservata solo a pochi piloti, ed essere uno di loro mi motiva ancora di più, faccio parte di una squadra che ha tutto ciò che serve per fare la differenza: la moto, le persone e la mentalità. Insieme, iniziamo questa stagione con la determinazione di conquistare il primo posto''.

Franco Morbidelli

''Il 2024 è un punto di svolta nella mia carriera. Mi unisco a una squadra che l’anno scorso era in corsa per il titolo di Campionato Piloti fino all’ultima gara, e ha portato a casa il titolo team. Quindi ci sono tutti gli ingredienti perché questa sia una stagione memorabile. Purtroppo per me il 2024 è iniziato con una caduta che mi ha costretto a saltare i test pre-campionato, ma ora mi sono ripreso e non vedo l'ora di conoscere davvero la Ducati Desmosedici GP24 e di ottenere tanti risultati importanti con Esso.''

Gino Borsoi

''Abbiamo vissuto un 2023 incredibile. Abbiamo di nuovo due piloti forti e vogliamo ripeterci, ma con un finale diverso rispetto alla scorsa stagione! Sono sicuro che abbiamo un team fortissimo, anche Franco, nonostante abbia saltato i test, sarà sicuramente pronto. Su Jorge sono felice dei suoi test, penso che siamo pronti per fare una buona stagione. Lui è felice delle sensazioni provate in sella alla nuova moto. Quest'anno abbiamo una maggiore esperienza, dobbiamo imparare dagli errori fatti lo scorso anno e pensare gara per gara senza commettere errori. Sono convinto che siamo un team che può nuovamente aspirare al titolo''

Paolo Campinoti

''Abbiamo fatto qui a Sakhir la nostra presentazione perché veniamo dai test nel vicino Qatar e ci sembrava una buona idea sfruttare i riflettori della Formula 1 che parte questa settima. Poi Stefano Domenicali è un nostro grande amico, per cui lo ringraziamo per questa opportunità che ci ha offerto. MotoGP è il rovescio della medaglia del Motorsport rispetto alla Formula 1, è sempre utile collaborare. Se possiamo diventare campioni del mondo quest'anno? Non ''possiamo'': ''dobbiamo''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 28/02/2024