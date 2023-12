La lunga Silly Season 2024 è già partita. Ciabatti: "Bagnaia al 99% con noi. Marquez..."

Non è ancora il 2024 e già si infervora il mercato dei tecnici, con le case giapponesi che fanno spesa in Italia per recuperare lo svantaggio accumulato dalla Ducati. La Yamaha ha soffiato alla casa bolognese il responsabile delle performance Massimo Bartolini e sta cercando di superare Honda per assicurarsi i servigi di Davide Brivio, la cui avventura in Formula 1 con Alpine è terminata dopo tre anni in cui il mondo a quattro ruote non ha saputo sfruttare le spiccate capacità del dirigente brianzolo. Tutto ciò è solo un piccolissimo antipasto rispetto a ciò che potrà accadere nel corso dell'anno, soprattutto dopo il primo terzo di stagione, quando le grandi case comiceranno ad annunciare le conferme o i nuovi arrivi per andare a comporre la griglia di partenza 2025. Il solo pilota già certo di esserci e che conosce anche la moto con la quale correrà è Brad Binder, che ha un contratto con la KTM che va fino al 2026, mentre tutto il resto della griglia dovrà guadagnarsi la riconferma, compreso il campione del mondo.

Francesco Bagnaia campione del mondo MotoGP 2023

SELLA BLINDATA Francesco Bagnaia e Ducati continueranno quasi sicuramente insieme anche oltre il 2024. A confermarlo è stato - a marigne dell'evento Campioni in Festa, Paolo Ciabatti, direttore sportivo di Ducati Corse. Il rebus riguarda invece la sella del secondo pilota, con Enea Bastianini e Jorge Martin a giocarsi il posto, ma non è escluso che possano esservi anche inserimenti di terze parti. ''Tutti i piloti più forti hanno i contratti in scadenza, compresi i nostri'' - ci ha raccontato Ciabatti - ''Al di là della volontà di proseguire con Pecco, anche se abbiamo deciso che non ne parliamo adesso, avremo di fronte decisioni difficili. È chiaro che aspetteremo sicuramente le prime 5-6 gare prima di avere un quadro, anche se l'idea ce l'abbiamo già parzialmente chiara adesso, però vuoi sempre la conferema perché Enea - che ha fatto una stagione eccezionale l'anno scorso e che quest'anno è stato sfortunatissimo facendosi male subito e poi infortunandosi nuovamente a Barcellona - non si è confermato. Direi che dopo cinque o sei gare ci saranno le idee più chiare per chi saranno i due piloti nella squadra ufficiale, anche se penso che al 99% uno dei due sarà Pecco''.

SECONDA SELLA Le parole di Ciabatti corroborano quanto già affermato, ossia che Jorge Martin è in odore di promozione nel team ufficiale al fianco di Bagnaia, e che Enea Bastianini dovrà far vedere cose egregie all'inizio della prossima stagione per meritarsi la riconferma. Le possibili sorprese potrebbero essere rappresentate da Marco Bezzecchi, terzo quest'anno e con un finale in calando dovuto esclusivamente all'infortunio patito alla clavicola mentre si allenava al Ranch, e - udite udite - da Marc Marquez. A domanda precisa, Ciabatti non nega ma pone un evidente paletto. ''Non c'è una lista di candidati, la lista si farà sulla base di ciò che vedremo in pista il prossimo anno, teniamo però presente che i tempi dei contratti multimilionari, dal nostro punto di vista, sono finiti. Quindi crediamo che essere il costruttore che ha la moto più desiderata dai piloti in questo momento ci possa consentire di fare un ragionamento di questo tipo dal punto di vista economico, che possa essere sostenibile per la MotoGP di oggi che non è più quella dell'era pre-Covid''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/12/2023