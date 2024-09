Jack Miller firma con Pramac: si completa la griglia della prossima stagione

Il mercato piloti della MotoGP 2025 si conclude con l'ingaggio di Jack Miller da parte del team Pramac, squadra che il prossimo anno tornerà a schierare le Yamaha YZR-M1 Factory dopo aver chiuso la partnership con Ducati. Per l'australiano si tratta di un ritorno nella squadra con la quale ha gareggiato dal 2018 al 2020 e farà coppia con l'altro nuovo acquisto Miguel Oliveira.

FONDAMENTALE IL RUOLO DI YAMAHA Proprio la possibilità di godere di una moto ufficiale e del pieno supporto della Yamaha ha convinto Miller ad accettare questa nuova sfida. ''Siamo felici di annunciare che Jack si unirà alla formazione di Prima Pramac Racing e gli diamo un caloroso benvenuto nel gruppo Yamaha MotoGP - ha dichiarato il direttore generale di Yamaha Racing Lin Jarvis - Con 10 anni di esperienza nella classe MotoGP con tre diversi produttori, Jack sarà una risorsa preziosa per Yamaha. La sua velocità, la sua conoscenza, la sua etica del lavoro e il suo spirito di squadra saranno preziosi per il nostro progetto, mentre pianifichiamo di migliorare le prestazioni della M1 nel 2025 e oltre. Yamaha lo sosterrà in ogni modo possibile''. L'australiano, proveniente dalla KTM, dovrebbe aver firmato un accordo annuale, mentre Oliveira ha firmato un biennale.

VEDI ANCHE

MotoGP Spagna 2023, Jerez: Jack Miller (KTM)

RITORNO A CASA Dopo aver perso il posto nel team Tech3, Miller aveva ammesso di ritenere ad alto rischio la sua permanenza in MotoGP, dove gareggia ormai da quasi un decennio. I risultati con KTM sono stati piuttosto deludenti, con un solo podio nelle gare principali ottenuti a Jerez nel 2023, e attualmente l'australiano è 15° nella classifica generale del campionato. Il team principal di Pramac, Paolo Campinoti, è felice di riaccoglierlo nella sua squadra: ''È un piacere dare il benvenuto a Jack nel team. Abbiamo supportato la sua crescita in MotoGP e ora è fantastico iniziare questa nuova collaborazione con Yamaha, contando sul supporto di un pilota che conosciamo bene. Auguriamo a Jack il meglio per la fine della stagione e siamo lieti di accoglierlo a casa nel 2025''.

LINE UP COMPLETA MOTOGP 2025

Pilota Team Ultimo anno di contratto Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 2026 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 2026 Jorge Martin Aprilia Racing Pluriennale Marco Bezzecchi Aprilia Racing Pluriennale Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 2026 Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing Pluriennale Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha 2026 Alex Rins Monster Energy Yamaha 2026 Luca Marini Honda Racing Team 2025 Joan Mir Honda Racing Team 2026 Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 Pluriennale Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 Pluriennale Alex Marquez Gresini Racing MotoGP 2026 Fermin Aldeguer Gresini Racing MotoGP 2026 Fabio di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 2026 Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 2025 Raul Fernandez Trackhouse Racing 2026 Ai Ogura Trackhouse Racing 2026 Johann Zarco LCR Honda 2025 Somkiat Chantra LCR Honda IDEMITSU Pluriennale Miguel Oliveira Prima Pramac 2026 Jack Miller Prima Pramac 2025

Pubblicato da Luca Manacorda, 19/09/2024