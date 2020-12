BACKSTAGE Diciamo la verità, i pochi scatti fotografici e i brevi filmati pubblicati da Monster lo scorso anno (un recap della giornata e gli onboard) in seguito allo scambio di mezzi tra Valentino Rossi e Lewis Hamilton, con il centauro di Tavullia al volante della Mercedes F1-W08 e il prodigio di Stevenage in sella alla Yamaha YZR-M1, avevano lasciato tutti un po' perplessi. Una giornata intera spesa insieme da questi due grandi campioni, raccolta in pochissimi minuti di riprese che avevano destato la passione ma lasciato tutti con una grossa sete. A un anno di distanza da quell'evento, ci si potrà dissetare grazie al video appena pubblicato sul canale Youtube di Monster, 10 imperdibili minuti contenenti il backstage di quello scambio epico. Buon divertimento!