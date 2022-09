Takaaki Nakagami resterà con Honda anche nel 2023

ANCORA INSIEME Per la sesta stagione consecutiva, Takaaki Nakagami sarà pilota ufficiale per il team LCR Honda IDEMITSU. Il 30enne giapponese ha firmato quest'oggi l'estensione dell'attuale contratto che lo lega al team gestito da Lucio Cecchinello. Un rinnovo che arriva in un anno difficile un po' per tutti i piloti Honda, nel quale il rendimento di Nakagami non ha fatto registrare particolari picchi, tanto che al momento occupa solo il sedicesimo posto nella classifica Piloti, peggior piazzamento dall'esordio nel 2018. I settimi posti nei GP Spagna e Francia rappresentano finora il miglior risultato per il giapponese, protagonista dell'errore che aveva provocato una pericolosa carambola al via del GP Catalogna, coinvolgendo Pecco Bagnaia e Alex Rins.

RINGRAZIAMENTI DI RITO Il giapponese ha ovviamente ringraziato Honda per la nuova opportunità concessa: ''Sono molto felice di poter continuare a correre in MotoGP nel 2023 con LCR Honda IDEMITSU. Vorrei ringraziare IDEMITSU e Honda HRC per il loro continuo supporto. Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione e darò è tutto per ottenere i migliori risultati con la squadra, nel frattempo, per il resto di questa stagione, continuerò a lavorare sodo per migliorare le mie prestazioni''.

COLMARE IL DIVARIO In una stagione che si è rivelata molto complessa per tutti i piloti Honda, Cecchinello sottolinea come Nakagami sia stato spesso il migliore in sella alle moto giapponesi, un fattore importante in ottica 2023: ''Siamo molto contenti di questo annuncio, dal 2020 Taka ha dimostrato di essere un pilota molto veloce in grado di lottare per il podio e quest'anno ha lottato costantemente per finire come il miglior pilota Honda. Confido in il suo potenziale e grazie ai suoi sei anni di esperienza alla guida della moto Honda RCV213, aiuterà sicuramente il Team LCR Honda IDEMITSU e HRC a migliorare il nostro pacchetto moto e a colmare il divario con i nostri concorrenti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/09/2022