Guidotti e Nieto, girandola di team manager in MotoGP

TEAM VINCENTE E AMBIZIOSO Cambio della guardia nel team Pramac. Il miglior team privato del 2021, grazie alle super stagioni di Johann Zarco e del rookie of the year Jorge Martin, perde uno dei grandi artefici del successo della scuderia satellite, ovvero Francesco Guidotti. Il manager toscano diventerà numero uno nel box della KTM, per provare a far crescere ancora di più la casa austriaca, e il suo posto sarà preso da Fonsi Nieto, che dal 2018 è il coach dei piloti della scuderia italiana. E lo spagnolo non sarà l'unico della sua famiglia a dirigere un team di MotoGP, visto che il cugino Pablo Nieto sarà responsabile delle squadre VR46 di Moto2 e MotoGP mentre suo fratello Gelete Nieto sarà team manager del neonato team Yamaha in Moto2.

MotoGP, GP Stiria 2021: il vincitore Jorge Martin (Ducati Pramac)

CHIUSURA DEL CERCHIO Tornando a Guidotti, per lui si tratta di un ritorno al passato, data la sua pregressa esperienza con la casa di Mattighofen: ''Sono stato team manageri di KTM dal 2006 al 2009 e poi ho fatto una preziosa esperienza in un'altra serie prima di tornare in MotoGP'' - ha spiegato il diretto interessato - ''Ora sono in grado di chiudere il cerchio. KTM è sempre stata molto ambiziosa e affamata con i suoi programmi di corse, anche in MotoGP. Quanto raggiunto in così poco tempo è incredibile, e c'è ancora molto da fare. Sono molto felice di essere tornato e di fare parte di questa grande spinta verso un successo ancora maggiore''.

MotoGP Germania 2021, Sachsenring: Miguel Oliveira (KTM)

BENTORNATO A CASA A dare il benvenuto a Guidotti è Pit Beirer, direttore del KTM Motorsports, che ha spiegato quanto per la casa austriaca sia importante accogliere un manager esperto come Francesco: ''Per noi è un piacere averlo di nuovo, conosce la nostra cultura e come ci approcciamo alle competizioni. Abbiamo voluto rinfrescare la struttura gestionale del team e sentiamo che i suoi input e le sue idee ci daranno un grande slancio per la nostra sesta stagione in MotoGP. Con persone come Francesco, Fabiano Sterlacchini, Hervé Poncharal, Jens Hainbach e Aki Ajo sappiamo di avere la migliore dirigenza possibile, in grado di aiutarci a progredire e a siglare altri record per la nostra azienda in MotoGP''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 02/12/2021