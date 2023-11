GP Valencia: Bagnaia punta a imitare due grandi campioni

Dodici mesi dopo, il weekend di Valencia è ancora una volta decisivo per le speranze iridate di Francesco Bagnaia. Rispetto a un anno fa, il pilota della Ducati si presenta all'ultima gara con ventuno punti di margine su Jorge Martin rispetto ai ventitre che aveva su Fabio Quartararo. Quest'anno, inoltre, al sabato si disputa anche la gara Sprint che assegna punti extra, rendendo ancora meno scontato l'esito finale.

PARTIRE BENE Analizzando il weekend in arrivo, Bagnaia ha subito sottolineato le differenze a livello di punteggio: ''Ho due punti di vantaggio in meno rispetto allo scorso anno, ma ce ne sono 12 in più a disposizione. La situazione è diversa, con 37 punti a disposizione sarà molto importante partire bene domani, avere un buon feeling nelle FP1 e spingere per essere nella top ten (trovando la qualificazione automatica alla Q2 delle qualifiche)''. Fare bene nella Sprint, chiudendo o quasi i discorsi per il titolo, sembra l'obiettivo principale per il piemontese: ''Sono abbastanza sicuro che questa pista, con la riasfaltatura, potrebbe essere molto buona per noi. Cercherò di fare il massimo. Domani sarà molto importante per capire tutto e sabato sarà molto importante essere competitivi e provare a vincere la gara sprint. L’obiettivo massimo sarà partire in prima fila e poi spingere nella gara Sprint per avere la possibilità di vincere''.

VEDI ANCHE

SULLA SCIA DEI CAMPIONI Riuscisse ad assicurarsi il titolo, Bagnaia si aggiungerebbe a nomi del calibro di Valentino Rossi e Marc Marquez nel ristretto novero di chi è riuscito a vincere due mondiali consecutivi in epoca MotoGP: ''Potrebbe essere davvero fantastico raggiungere questo tipo di obiettivo, ma è qualcosa a cui potrò pensare solo dopo. Ora devo pensare a guidare e so che è un’ottima pista per noi''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 23/11/2023