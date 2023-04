Espargaro che spavento! Un gatto invade la pista di Jerez

Momenti di paura nelle qualifiche del GP Spagna: un gatto è entrato in pista venendo sfiorato dallo spagnolo

Scena decisamente inusuale, e potenzialmente davvero pericolosa, nel corso delle qualifiche del GP Spagna di MotoGP. Un gatto è entrato in pista mentre era in corso la Q2, rischiando di venire investito dall'Aprilia di Aleix Espargaro. Le immagini tv mostrano quanto si è andati vicino a un impatto dalle conseguenze disastrose, considerando che in quel tratto le moto passano ad alta velocità.

RIFLESSI... FELINI Fondamentali per evitare l'incidente sono stati i riflessi di Espargaro, che ha modificato la sua traiettoria per evitare l'inaspettato invasore. Anche Raul Fernandez, che seguiva da vicino il connazionale, ha rischiato di rimanere coinvolto nello scontro con l'animale. Fortunatamente, il felino si è reso conto del rischio corso e subito dopo è scappato rapidamente fuori dalla pista evitando guai peggiori. L'episodio ha portato fortuna al pilota dell'Aprilia che ha poi conquistato la pole position del GP Spagna. Espargaro non è nuovo a episodi simili: lo scorso autunno fu addirittura un canguro a tagliargli la strada mentre era impegnato sul circuito di Phillip Island, in Australia.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/04/2023