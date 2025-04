GP Qatar: a Lusail il ritrovato Bagnaia cerca il bis del 2024

Il campionato del mondo MotoGP fa tappa questo fine settimana sul circuito di Lusail, a Doha, dove si disputerà il GP Qatar. Tra i protagonisti attesi ci sono Francesco Bagnaia e Marc Márquez, entrambi al centro dell’attenzione in uno dei weekend più significativi del calendario. Il tracciato qatariota si è rivelato negli anni terreno favorevole per Ducati. Dal 2004, la casa di Borgo Panigale ha raccolto otto vittorie su questo circuito, comprese le ultime tre edizioni: nel 2022 con Enea Bastianini, nel 2023 con Fabio Di Giannantonio e nel 2024 con lo stesso Bagnaia. Un ruolino di marcia che conferma l’adattabilità della Desmosedici GP alle caratteristiche tecniche del tracciato di Lusail.

Bagnaia: ''Migliorate le mie sensazioni di guida''

Bagnaia arriva a Doha reduce dal successo nel GP delle Americhe e occupa attualmente la terza posizione nella classifica generale. Come detto, il campione del mondo in carica ha già trionfato in Qatar lo scorso anno e ora cercherà di prolungare il momento positivo, recuperando altri punti ai fratelli Marquez.

MotoGP Americhe 2025. Francesco Bagnaia (Ducati) Credits: MotoGP.com

Nelle dichiarazioni della vigilia, il piemontese conferma l'alto morale ritrovato dopo il weekend texano: “Tornare al lavoro in pista dopo una vittoria è sempre bello. Ad Austin l’epilogo è stato fantastico e sono anche molto contento perché rispetto al GP precedente le mie sensazioni alla guida sono state nel complesso migliori. Abbiamo ancora da fare, c’è tanto lavoro che ci aspetta, ma questo tracciato notoriamente esalta le caratteristiche e il potenziale della Desmosedici GP”.

Marquez: ''Ad Austin è successo tutto in una frazione di secondo''

Marc Márquez, al contrario, si presenta al via dopo un fine settimana sfortunato ad Austin, dove è stato costretto al ritiro mentre era al comando della gara. Nonostante l’epilogo amaro, il pilota spagnolo fino alla caduta in Texas ha recitato il ruolo di dominatore in questo avvio di stagione, con tre pole position e cinque successi tra Sprint e GP. A differenza di Austin, il circuito di Lusail non è abituale terreno di caccia per lui: Márquez ha infatti vinto qui una sola volta nella sua carriera.

MotoGP 2025: Marc Marquez (Ducati)

Lo spagnolo vuole lasciarsi alle spalle la delusione del GP delle Americhe: “Chiudere un weekend, praticamente perfetto fino a quel momento, con una caduta non è una cosa che lascia sempre un po’ d’amaro in bocca. Un peccato, è stata una frazione di secondo e dobbiamo tornare subito al lavoro e continuare a rimanere concentrati. Abbiamo un ottimo potenziale, su questo tracciato la Ducati è sempre stata competitiva e possiamo fare bene”.

L’appuntamento con la prima sessione di prove libere è fissato per venerdì 11 aprile alle ore 15.45 locali (14.45 italiane). Il Gran Premio, sulla distanza di 22 giri, è in programma domenica alle 19 ora italiana. Lo scorso anno Bagnaia vinse davanti alla KTM di Brad Binder e all'altra Ducati di Jorge Martin.

Pubblicato da Luca Manacorda, 09/04/2025