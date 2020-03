SUCCESSO SPAGNOLO Il motomondiale è ripartito in Qatar, in primis con i giovani centauri della classe Moto3. Sul circuito di Losail a vincere è stato lo spagnolo Albert Arenas (4° successo in Moto3), che nell'ultimo giro ha allungato sul gruppone selvaggio beffando il suo compagno di fuga John McPhee. Terzo il giapponese Ai Ogura, dopo la retrocessione dell'altro spagnolo Jaume Masia per aver ecceduto i limiti della pista. Tony Arbolino, tra i più attivi oggi, abdica all'inizio dell'ultimo giro, toccato sul retrotreno da Binder e scivolato a fondo gruppo. Settimo il poleman Tatsuki Suzuki, nono Dennis Foggia, primo degli italiani in una gara sfortunata per i rappresentanti del Tricolore.

LA GARA Partono bene il poleman Tatsuki Suzuki e gli spagnoli Arenas e Fernandez, così come Tony Arbolino che dalla decima piazza risale subito tra le prime posizioni prendendo a tratti la testa della corsa. Non c'è spazio per fughe in questo GP, ci prova Arenas, ma guadagna al massimo una ventina di metri, subito ri-azzerati dal gruppone. Poco prima di metà gara si staccano una decina di piloti, un drappello all'interno del quale l'unico italiano presente è Arbolino, con Vietti, Foggia e Migno bloccati nel secondo gruppo e protagonisti attivi dei tentativi degli inseguitori di tornare a ridosso dei primi. Il tentativo di ricongiungimento riesce a 9 giri dal termine sono addirittura in 19 a giocarsi la vittoria.

IL FINALE Negli ultimi giri tra i più attivi c'è Dennis Foggia del team Leopard, protagonista della rimonta e del ricongiungimento dei due gruppi. Celestino Vietti invece saluta il gruppone a 7 giri dal traguardo, caduto a seguito di un contatto con lo spagnolo Alcoba. Ultimo giro: Arbolino, protagonista della gara fino a quel punto, scivola in 15° posizione a seguito di un contatto con Darryl Binder, che ha la peggio cadendo. Nell'ultimo giro Arenas e McPhee allungano e si giocano la vittoria allo sprint: vince lo spagnolo con Masia che ha la meglio su Ogura per il terzo gradino del podio. Settimo Suzuki, 9° Foggia, migliore degli italiani.

