Pioggia a Motegi, tornano i fantasmi di Misano per Martin: "Ho perso fiducia"

Nella Sprint lo spagnolo si è accontentato del quarto posto, senza mai entrare in lotta per il podio

La Sprint del GP Giappone sorride a Francesco Bagnaia, che vince e si porta a 15 punti dal rivale per il titolo Jorge Martin. Lo spagnolo ha vissuto un sabato non semplice a Motegi: autore dell'undicesimo tempo in qualifica dopo una scivolata su pista umida e quarto in gara, un piazzamento ottenuto approfittando anche di cadute e ritiri di alcuni avversari. Martin è rimasto lontano dalla lotta per le posizioni di vertice, dove invece Bagnaia ha approfittato a sua volta della caduta di Pedro Acosta per ottenere la vittoria.

PER PECCO RISCHIO CONTROLLATO La scivolata di Acosta a 4 giri dal termine ha spalancato le porte del successo a Bagnaia, autore fino a quel momento di una prestazione comunque positiva. Con la prima posizione ormai in pugno, nel finale il piemontese ha alzato molto il ritmo mentre dal cielo cadeva nuovamente qualche goccia di pioggia, vedendosi tornare negli scarichi la scatenata coppia formata da Enea Bastianini e Marc Marquez: ''Su questa pista dall'inizio della prove libere mi sono sentito molto meglio. Oggi le condizioni non erano facili con la pioggia e le chiazze bagnate. Arrivare primo è fantastico, sono molto contento, ho rischiato nell'ultimo giro e forse ho rallentato un po' troppo. Ma era tutto sotto controllo, quindi sono molto contento''. Riguardo al rischio calcolato nel finale, Bagnaia ha aggiunto: ''Alla fine ha iniziato a piovere un po' e, quando ho visto che avevo 1,3 secondi di vantaggio all'inizio dell'ultimo giro, ho detto 'ok, ho un margine, posso rallentare'. Ho rallentato di un secondo ed è andato tutto bene''.

MISANO NEI PENSIERI DI MARTIN Le condizioni meteo odierne a Motegi hanno un po' ricordato quelle incontrate a Misano nel GP Emilia Romagna, gara in cui Martin commise l'errore di rientrare ai box per passare alla moto da bagnato dopo un breve scroscio durato una manciata di minuti. Un episodio che ha compromesso il risultato di quel giorno e che ha lasciato qualche fantasma nella testa dello spagnolo, come lui stesso ha ammesso: ''Dopo le qualifiche sono contento del risultato. Penso che sarebbe stato molto meglio se fossi stato più avanti in griglia, ma partire dall'11° posto è stato il meglio che potessi fare oggi. Ho perso molta fiducia quando ho visto alcune gocce di pioggia, ho rallentato molto e ho perso molto, rispetto a Marquez e ai ragazzi davanti, ma penso che in condizioni completamente asciutte ho il potenziale per lottare per il podio e penso di poter essere lì domani''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/10/2024