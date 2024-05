Barcellona pista magica per Aprilia: si cerca il bis del 2023

Il mondiale MotoGP fa tappa al Circuit de Catalunya di Barcellona per il sesto round della stagione 2024. Il GP Catalogna lo scorso anno venne letteralmente dominato dall'Aprilia: Aleix Espargaro vinse sia al sabato sia alla domenica, mentre Maverick Vinales concluse terzo e secondo. L'obiettivo per la scuderia della casa di Noale è di ottenere un risultato di prestigio anche quest'anno, su di un tracciato dove la percorrenza in curva è decisiva e sul quale la RS-GP24 dovrebbe trovarsi bene. Altra caratteristica della pista spagnola è il rettilineo di 1.047 metri che precede l'impegnativa prima staccata.

COMBINAZIONE MAGICA PER ALEIX La doppietta del 2023 non è stata un caso: le caratteristiche del circuito che sorge al Montmelò piacciono molto ad Aleix Espargaro, il quale corre praticamente in casa essendo nativo della vicina Granollers. ''Barcellona è una pista che mi piace molto, è la gara di casa. Il tracciato si adatta molto bene al mio stile perché ci sono curve veloci e non ci sono tornantini molto lenti - ha sottolineato in sede di presentazione del weekend - È una pista dove la moto funziona bene. L’anno scorso è stato il weekend più bello della mia vita, non sarà facile ripeterlo, ma proveremo a fare il massimo e a tornare davanti''.

NEL RICORDO DI SALOM Anche per Maverick Vinales l'appuntamento di Barcellona ha un sapore speciale. Qui, purtroppo, perse la vita Luis Salom in un incidente avvenuto nel 2016 e l'attuale pilota dell'Aprilia non può non ricordare quello che fu il suo compagno di squadra nella stagione 2014 di Moto2: ''Montmeló è una pista che mi piace, ho tanti bei ricordi, ma quando sono qui penso a Luis Salom ed è una grande motivazione per me - ha dichiarato il numero 12 - È la gara di casa, c’è tutto il mio fan club, quindi è una pista dove voglio fare bene. Siamo pronti e preparati per fare un buon weekend. La mentalità è quella di restare concentrati per fare bene e riuscire a dare il massimo''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/05/2024