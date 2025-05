Ducati a Silverstone: Marquez in cerca di conferme, Bagnaia ha voglia di riscatto

Mentre Bagnaia cerca riscatto dopo lo zero in Francia, Marquez vuole confermare il suo ruolino di marcia

Il calendario 2025 della MotoGP riserva una novità importante: il GP di Gran Bretagna si corre per la prima volta a maggio, promettendo condizioni meteo più favorevoli rispetto alle tradizionali date estive. Il Ducati Lenovo Team si presenta a Silverstone per il settimo round della stagione con grande determinazione e una solida tradizione alle spalle.

Dal 2017 a oggi, la Desmosedici GP ha colto tre successi sul suolo britannico – con Dovizioso, Bagnaia e Bastianini – a cui si aggiungono le vittorie di Stoner a Donington nel 2007 e 2008. La squadra punta a proseguire questo trend vincente, forte di un inizio di stagione altamente competitivo.

Márquez: ''Scendo in pista alla ricerca di conferme''

Marc Márquez, tornato saldamente leader del mondiale dopo il GP Francia con 171 punti, arriva a Silverstone dopo aver conquistato due preziosi piazzamenti a Le Mans e dopo aver firmato un nuovo record con sei vittorie consecutive nelle gare Sprint. Lo spagnolo, già vincitore sul tracciato inglese nel 2014, è pronto a confermarsi.

Lo spagnolo ha dichiarato: “Scendo in pista alla ricerca di conferme. In Francia ho centrato due importantissimi piazzamenti per la classifica e ho continuato a fare prove sulla moto. Torniamo ai box per ritrovare le stesse sensazioni sul materiale che abbiamo provato al test di Jerez e continuiamo a lavorare sodo per essere competitivi in entrambe le gare.”

Bagnaia: ''Lavoreremo per migliorare la fiducia sull'anteriore''

Francesco Bagnaia, terzo in classifica generale con 120 punti, cerca invece riscatto dopo un fine settimana francese segnato da due cadute che gli sono costate un pesante zero in Francia. L'italiano è ancora alla ricerca del miglior feeling con la GP25, in particolare con l'anteriore. A Silverstone è salito sul podio tre volte, compresa la vittoria del 2022.

Alla viglia del weekend di Silverstone, Pecco ha dichiarato: “A Le Mans ero veloce ma non sono riuscito a raccogliere quanto meritavo. Silverstone è una pista che mi piace molto e dove ho sempre avuto buone sensazioni. Lavoreremo per migliorare la fiducia sull’anteriore e tornare a lottare per le posizioni che contano.”

Il primo turno di prove libere è in programma venerdì 23 maggio alle 11:45 locali, dando ufficialmente il via al weekend inglese.

