AVVIO CONVINCENTE L'ottimo inizio di stagione da parte di Johann Zarco e Jorge Martin, per quest'ultimo fino alla brutta caduta di Portimao che lo ha costretto a fermarsi per alcune gare, ha convinto i vertici di Ducati Pramac Racing a confermare con largo anticipo la coppia anche per il Mondiale 2022 di MotoGP. La notizia è arrivata questa mattina, alla vigilia del weekend del GP Catalogna, settimo appuntamento del campionato.

I RISULTATI Zarco attualmente è secondo in classifica generale alle spalle di Fabio Quatararo, un risultato frutto in particolare dei tre podi ottenuti nelle prime sei gare. Martin, esordiente nella categoria, ha subito impressionato conquistando la pole position e il terzo posto nella seconda gara disputata sul circuito di Losail, in Qatar.

LE PAROLE DI CIABATTI Il direttore sportivo di Ducati Corse, Paolo Ciabatti, ha commentato: ''Johann e Jorge quest'anno si sono inseriti molto bene nel team Pramac Racing. Per questo, insieme a Paolo Campinoti e Francesco Guidotti, abbiamo deciso di portarli avanti nel 2022. Metteremo a disposizione di entrambi le moto ufficiali per la prossima stagione. Siamo certi che ci daranno tante soddisfazioni''.