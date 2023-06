Cambio format delle libere, Espargaro contro la Ducati: "La loro decisione è strana"

A seguito di una richiesta avanzata dai piloti, la MotoGP cambierà il format delle prove libere, in modo che solo i tempi ottenuti nel corso delle FP2 contino per decidere i piloti direttamente qualificati alla Q2 del sabato. Una proposta spinta fondamentalmente da motivi di sicurezza, rendendo più tranquilla ed esclusivamente legata al lavoro di messa a punto la prima sessione di prove libere. La votazione per deliberare la novità si è tenuta giovedì, prima dell'inizio del weekend del GP Olanda. La proposta avrebbe voluto che il cambio di format entrasse in vigore a partire dal GP Gran Bretagna che aprirà la seconda parte di stagione ad inizio agosto, dopo la sosta estiva, ma la novità diventerà effettiva solo a partire dalla stagione 2024.

SCONTRO COI VERTICI DUCATI Fondamentale per il rinvio alla prossima stagione di questa novità è stata l'opposizione della Ducati. Una condotta che non è piaciuta ad Aleix Espargaro, pilota spagnolo dell'Aprilia, il quale ha dichiarato: ''Sembrava che tutti i piloti stessero spingendo per cambiare il programma del venerdì per rendere le FP1 davvero 'libere', ma pare che la Ducati non sia d'accordo. Hanno votato contro. Abbiamo chiesto questo cambiamento non per una cosa competitiva, era più per la sicurezza per evitare incidenti nelle FP1, per essere più rilassati e stressare tutti solo negli ultimi 15 minuti delle FP2. Ma sembra che a loro non piaccia l'idea. È strano perché i loro piloti, credetemi, erano favorevoli a cambiarlo, ma i capi della Ducati no. Quindi, rimarrà così per il resto della stagione''.

VEDI ANCHE

VOTAZIONE INCONCEPIBILE Un aspetto curioso della vicenda è che, dato che la proposta era stata avanzata per questioni di sicurezza, ci si aspettava che venisse messa ai voti, con conseguente possibilità di porre il veto da parte della Ducati. A riguardo Espargaro ha aggiunto: ''Ieri ero molto arrabbiato. Non capisco perché avessero bisogno di votare, è una questione di sicurezza. Allora perché hanno dato loro la possibilità di votare? È strano, ma la decisione della Ducati è ancora più strana. Voglio dire, ovviamente possono votare quello che vogliono, ma non capisco. E non hanno rispettato davvero i piloti''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 24/06/2023